Interrupção de energia elétrica pode afetar o abastecimento em Diadema e São Bernardo, nesta quinta-feira

A Sabesp informa que o abastecimento em Diadema e em São Bernardo do Campo pode ser afetado nesta quinta-feira (30) devido a falta de energia elétrica nos sistemas de Parapanema e Booster ideal, respectivamente.

Os bairros que podem sofrer intermitência em Diadema são: Jardim Campanário, Vila Terezinha e Núcleo 18 de Agosto. Em São Bernardo, os principais são: Parque Ideal, Parque dos Químicos, Jardim Novo Horizonte e Sítio Jandaia.

A Sabesp já comunicou a concessionária e aguarda o reestabelecimento da energia para a normalização do abastecimento de água. Previsto para ocorrer durante a noite.

Os imóveis que possuem caixas-d’água com reserva mínima para 24h, de acordo com a norma técnica da ABNT para instalações prediais, poderão sentir menos impactos no abastecimento.

A empresa pede a população que economize a água armazenada em seus reservatórios domiciliares, para uma mais rápida recuperação do sistema.

A Companhia segue a disposição pelo telefone 0800 055 0195 – a ligação é gratuita.