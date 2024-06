Interrupção de energia elétrica afeta abastecimento de água em bairros na Zona Leste da Capital

A Sabesp informa que o abastecimento de água nos bairros Cidade Tiradentes e Santa Etelvina, Zona Leste da Capital, está comprometido nesta quinta-feira (27) devido à interrupção de energia elétrica que afetou o sistema de abastecimento de água.

A concessionária responsável pela energia elétrica não deu previsão do restabelecimento.

Assim que o fornecimento de energia for normalizado, a Sabesp retomará o funcionamento das instalações e dará início ao processo de recuperação do sistema de distribuição de água de forma gradual.

A Sabesp pede aos moradores que façam uso consciente da água armazenada nos reservatórios residenciais, evitando desperdício e está à disposição dos clientes pelo telefone 0800-055 0195; pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br e pelo WhatsApp (11) 3388-8000 (mensagens de texto).

Veja os bairros que podem ser afetados:

Jardim São Paulo, Roseira, Barra Três Poderes, Barro Branco I, Conjunto Habitacional Barro Branco II, Ferroviários, Gráficos, Jardim dos Pereiras, Jardim Monte Verde, Jardim Pérola, Jardim Pérola II, Jardim Pérola III, Jardim São Raimundo, Jardim Souza Ramos, Jardim Wilma Flor, Nascer do Sol, Passagem Funda, Pérola Vitória, Profeta Jeremias, Santa Etelvina –Metalúrgicos, Cj Inácio Monteiro, Vila Yolanda, Cj Juscelino, Cidade Tiradentes, José Bonifacio, CJ Prestes Maia, Cj Castro Alves, Jd Sta Etelvina, Jd Sta Terezinha, Jd Sto Antônio, COHAB Santa Etelvina VII, COHAB Cid Tiradentes, Jd Pedra Branca, Barro Branco II, COHAB Área Treze e Jd Hortência.