Interrupção de energia elétrica afeta abastecimento de água em bairros de Barueri e Santana do Parnaíba

A Sabesp informa que o abastecimento de água em bairros dos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba está comprometido nesta sexta-feira (29) devido à interrupção de energia elétrica que afeta o sistema de abastecimento de água desde ontem (28).

Os principais bairros afetados em Barueri são: Jd. Califórnia, Jd. Flórida, Jd Silvestre, Engenho Novo. Em Santana do Parnaíba são: Sítio do Morro, Votuparim, Aldeia da Serra (parcial) e New Ville.

A concessionária responsável pela energia elétrica não deu previsão do restabelecimento.

Assim que o fornecimento de energia for normalizado, a Sabesp retomará o funcionamento das instalações e dará início ao processo de recuperação do sistema de distribuição de água de forma gradual.

A Sabesp pede aos moradores que façam uso consciente da água armazenada nos reservatórios residenciais, evitando desperdício e está à disposição dos clientes pelo telefone 0800-055 0195; pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br e pelo WhatsApp (11) 3388-8000 (mensagens de texto).