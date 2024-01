Interrupção de energia afeta abastecimento em Embu Guaçu

A Sabesp informa que ontem (14), às 20h, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária local, paralisando todo o sistema de abastecimento de água do município de Embu Guaçu.

O restabelecimento da energia elétrica ocorreu hoje (15), por volta das 5h, quando foi iniciada a operação do sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água. Porém, devido ao período que não foi possível captar e tratar a água e, em virtude do consumo elevado, por causa das altas temperaturas, a previsão é de normalização total do sistema durante a madrugada de amanhã (16), retornando de forma gradual aos imóveis.

A Sabesp recomenda o uso consciente do volume da caixa-d’água dos imóveis e, se possível, a reserva até a recuperação integral do abastecimento.

Ocorrências devem ser registradas nos canais oficiais de atendimento: telefones 195 e 0800 055 0195 (ligação gratuita) e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.