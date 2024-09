Intérprete de Dona Florinda comemora volta de ‘Chaves’ à TV

Florinda Meza, 75, comentou o retorno dos seriados “Chaves” e “Chapolin” à TV, após um hiato de quatro anos.

A atriz comemorou que a luta dos fãs tenha dado resultado. “Tesouros: conseguimos! Os programas estão de volta. Vamos passo a passo, mas graças ao seu amor e aos seus pedidos, juntos tornamos isso realidade. Eu te amo, minha linda vila virtual”, escreveu a intérprete de Dona Florinda no Instagram, em espanhol e em português.

Nos comentários do post, vários fãs das obras de Roberto Bolaños se uniram à celebração. “Finalmente o grande dia chegou! Que felicidade!”, festejou uma internauta brasileira. “E no Brasil? Será que volta?”, indagou outra, mais ansiosa.

“Chaves” e “Chapolin” estreiam no próximo dia 23 (segunda-feira) no canal UniMás, voltado ao público latino que reside nos EUA. As séries também poderão ser vistas no país pelos assinantes da plataforma de streaming ViX.