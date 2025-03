International School apresenta cases de IA em evento da Amazon no Brasil

A International School (IS) estará presente no AWS 2025, evento promovido pela Amazon, gigante global de tecnologia. A edição deste ano, AWS Transformation: Education Edition, terá foco em educação e acontecerá no dia 20 de março, em São Paulo.

Para Fabricio Scalioni, responsável pela área de Tecnologia da IS, estar presente num evento desse porte, ao lado dos maiores nomes do mercado de inovação para a educação do país, será uma oportunidade única de trocar experiências disruptivas a fim de revolucionar ainda mais o aprendizado de crianças e jovens brasileiros.

“Falaremos de duas soluções de inteligência artificial (IA) que desenvolvemos na IS, em parceria com a Nuage IT e com a AWS, e que estão otimizando a rotina dos professores e o aprendizado da língua inglesa entre os estudantes das nossas escolas parceiras: IA para Plano de Aula e IA Mentoria”, conta o executivo.

IA Para Plano de Aula permite o desenvolvimento de planos de aula customizados para as necessidades específicas de cada turma, utilizando a abordagem metodológica do programa bilíngue por meio da IA. Na prática, o professor define parâmetros relevantes e a IA descreve o plano de aula de acordo com as adaptações e requisições necessárias – como, por exemplo, adaptações para estudantes neuroatípicos.

A segunda solução, IA Mentoria, propõe melhorias nas aulas ministradas pelos professores. O professor poderá submeter a aula gravada no sistema e a plataforma fará a análise completa de seu desempenho de acordo com os critérios e padrão de qualidade recomendados pela IS, mencionando quais fatores são relevantes para o desenvolvimento do educador, para garantir um processo escalável de implantação do programa com excelência.

“Tanto a IA Para Plano de Aula quanto a IA Mentoria têm como objetivo garantir que o programa bilíngue da IS atenda às necessidades atuais do processo de ensino e aprendizagem”, complementa Scalioni.

De fato, a aplicação de IA na educação tem um papel fundamental para otimização e sistematização de pautas e conteúdos para que os educadores possam estar focados no que mais importa: o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes de maneira efetiva. Além disso, conforme aponta Scalioni, o processo de aprendizagem alinhado à experimentação do uso de IA pode contribuir para uma visão holística do papel do ser humano na sociedade.

Nesse sentido, a adoção de soluções educacionais como as que a IS oferece, combinadas à utilização da tecnologia artificial, não só pode facilitar o dia a dia do professor, como também melhorar ainda mais a qualidade do ensino bilíngue em âmbito nacional e a formação integral dos estudantes para os desafios da atualidade.