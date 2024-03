Internacional Shopping promove evento infantil para comemorar o feriado da Páscoa

A contagem regressiva para a Páscoa já começou, mas há outro evento que vem animando a todos, as Olimpíadas de Paris 2024. Juntando essas duas épocas festivas, o Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, traz as Olimpíadas de Páscoa. Durante os dias 16 a 31 de março, as crianças poderão se divertir e aproveitar um circuito inspirado nas modalidades olímpicas em comemoração ao feriado de Páscoa.

Para iniciar a diversão, as crianças passarão por uma oficina de confecção de orelhinhas transformando todos em coelhinhos, com uma coroa olímpica. Em seguida, as crianças embarcam em uma caça aos ovos em uma piscina de chocolate. A diversão continua com atividades que incluem arremesso de coelhinhos e salto de coelho. Ao término do circuito, todos ganham uma medalha e posam para fotos no pódio com o campeão.

O circuito é gratuito e funciona das 12h às 20h na Praça de eventos, próxima ao Poupatempo.

“Na busca por oferecer experiências relevantes, nosso evento de Páscoa com o tema olímpico valoriza não apenas a diversão, mas também o aprendizado. As crianças terão a oportunidade de mergulhar em diferentes atividades, explorando habilidades físicas e mentais enquanto se divertem, além de celebrar a data.” afirma Débora Viana, gerente de marketing do Internacional Shopping.

Continuando com a programação, no dia 30, a partir das 15h, o Coelhinho e seus amigos irão animar todo o shopping com uma parada ao longo do empreendimento.

Para mais informações, acesse o site e as redes sociais do empreendimento.

Serviço:

Olimpíadas de Páscoa

Data: 16 a 31/03

Horário: 12h às 20h

Local: Praça de eventos, próximo ao Poupatempo

Parada do Coelhinho

Data: 30/03

Horário: 15h às 18h