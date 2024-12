Internacional x Fluminense: RECORD NEWS exibe grande final da Copinha Feminina 2024

Neste domingo (15), às 16h30, a RECORD NEWS transmitirá, ao vivo, a grande final da Copinha. Em sua segunda edição, o torneio contou com a participação de 20 equipes, que lutaram pelo título. Agora, o confronto decisivo entre Internacional e Fluminense promete coroar o melhor time da base do futebol feminino.

A transmissão contará com a narração de Lucas Pereira, acompanhado pelos comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Na apresentação, Caique Resende dará o tom da transmissão, enquanto Julia Ballarini trará informações exclusivas direto do gramado.

Sobre o jogo

As Gurias Coloradas chegam invictas à final, após uma campanha marcada por vitórias impressionantes. O Internacional superou adversários fortes, como Vila Nova, São Paulo e RB Bragantino na fase de grupos, além do Botafogo nas quartas e da Ferroviária na semifinal.

No confronto decisivo contra as Guerreirinhas Grenás, no estádio do Parque CERET, a atacante Julieta brilhou ao abrir o placar com um gol de pura precisão. A partida, que já se desenhava para o empate, foi decidida nos pênaltis, coroando as coloradas e garantindo sua vaga na final.

Do outro lado, na partida disputada no estádio do Canindé, o Fluminense também demonstrou sua força ao vencer o Santos por 2 a 0 na semifinal. Com uma atuação segura, Adrielly marcou o primeiro gol após um belo lance individual, e Rayka consolidou o placar com um chute certeiro no início do segundo tempo.

Agora, as meninas de Xerém buscam o título inédito, que representará uma nova conquista para o Tricolor carioca.