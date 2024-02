Internacional começa com reservas e acaba derrotado pelo Guarany no Gauchão

Recheado de desfalques e iniciando o jogo com vários titulares na reserva, o Internacional foi superado pelo Guarany de Bagé na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Jogando em casa, no Estrela d’Alva, em Bagé, o time da casa aproveitou as falhas coloradas e foi efetivo, vencendo por 2 a 1 com todos os gols no primeiro tempo. Na etapa final, o time colorado melhorou, principalmente por conta da entrada de Alan Patrick, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Internacional se mantém com sete pontos e perde sua invencibilidade. Além disso, pode deixar a liderança até o fim da rodada. O Guarany, por outro lado, venceu a primeira e chegou a quatro pontos, saindo do Z-2 momentaneamente

Jogando em casa, o Guarany aproveitou falhas da defesa do Inter e abriu 2 a 0 no placar com 22 minutos. Aos 10, após a defesa do Inter afastar, a bola voltou para a área e Tony Júnior recebeu desmarcado. Ele dominou bonito com o pé esquerdo e chutou rasteiro de direita para abrir o placar.

Depois, Tony Júnior ficou com a posse de bola no meio-campo após falha do zagueiro Mercado, que não conseguiu dominar, e disparou em velocidade. Tocou para Michel, que finalizou forte e de primeira da entrada da área, vencendo o goleiro Anthoni.

O Inter então passou a pressionar. Levou perigo em cabeçada de Pedro Henrique, exigindo grande defesa de Rodrigo Santos, mas o atacante estava impedido. Depois, Hugo Mallo cruzou da direita e Alario cabeceou bem, com o goleiro salvando novamente.

Até que aos 22 minutos, o Internacional descontou com Pedro Henrique, de pênalti, deslocando o goleiro com estilo. No final, o Guarany ainda assustou em nova jogada de Tony Júnior, que deu toque de calcanhar para João Gabriel. Dentro da área, o chute rasteiro parou em defesa de Anthoni.

No segundo tempo, o Internacional acionou alguns titulares como Alan Patrick, Aránguiz e Enner Valencia e começou cercando a área adversária. Levou certo perigo quando Alan Patrick cobrou falta no cantinho e o goleiro quase falhou, mas mandou para escanteio. Depois, Hyoran recebeu na meia-lua e acionou Pedro Henrique na área. Ele girou e chutou forte, por cima.

Alan Patrick teve outra oportunidade ao fazer boa jogada na direita, carregar para o meio e chutar cruzado, exigindo grande defesa de Rodrigo Santos. Em outro lance, o camisa 10 deu lindo passe para Hyoran no lado direito da grande área. Cara a cara, ele chutou por cima. Apesar da pressão até o fim, o Guarany se fechou bem para confirmar a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana pela quinta rodada. No sábado, às 16h30, o Internacional recebe o Caxias no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já no domingo, às 19h, o Guarany vai a Porto Alegre enfrentar o São José no estádio Francisco Noveletto.

FICHA TÉCNICA

GUARANY 2 X 1 INTERNACIONAL

GUARANY – Rodrigo Santos; Lessa (Igor Bosel), Micael, Saulo e Gustavo Nogy (Hugo); David Cunha, Allan (Vini Locatelli), Arez e João Gabriel; Tony Júnior (Wilson Júnior) e Michel (João Pedro). Técnico: William Campos.

INTERNACIONAL – Anthoni; Hugo Mallo (Renê), Mercado, Robert Renan e Carlos de Pena (Wanderson); Rômulo (Enner Valencia), Gustavo Campanharo (Aránguiz) e Hyoran; Gabriel Barros (Alan Patrick), Pedro Henrique e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Tony Júnior, aos 10, Michel, aos 22, e Pedro Henrique, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lessa, Allan e Tony Júnior (Guarany); Wanderson e Rômulo (Internacional).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estrela d’Alva, em Bagé (RS).