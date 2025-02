Internacional avança às semifinais do Campeonato Gaúcho com vitória sobre o São Luiz

Na noite de quarta-feira, 12 de abril, o Sport Club Internacional garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luiz por 3 a 1, em partida realizada no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Os gols do Colorado foram marcados por Vitinho, Enner Valencia e Wanderson, enquanto Rafael Goiano anotou para os anfitriões.

Com este resultado, o Internacional assumiu a liderança do Grupo B, totalizando 17 pontos. Por outro lado, o São Luiz se encontra na última posição do Grupo C, acumulando apenas seis pontos ao longo da competição.

A equipe visitante tomou a iniciativa desde o início da partida. Logo aos 12 minutos, Vitinho capitalizou uma falha na saída de bola do goleiro Rafael Goiano e, após avançar com liberdade, finalizou com precisão para abrir o placar. Após o gol, o Internacional controlou a posse de bola em busca de explorar as vulnerabilidades da defesa adversária.

No entanto, aos 31 minutos, o São Luiz conseguiu igualar a partida. Em uma cobrança de falta realizada por Matheuzinho, Rafael Goiano se antecipou à defesa do Inter e cabeceou para marcar. O time da casa quase virou a situação com um chute potente de Márcio Duarte de fora da área, mas não obteve sucesso.

Antes do intervalo, Alan Patrick teve uma boa oportunidade para recolocar o Internacional na frente, mas sua tentativa não encontrou o caminho das redes.

Os elencos foram os seguintes:

São Luiz: Guilherme Medina; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Gabriel Davis (Diego Gabriel, 32’/2ºT) e Gabriel Pereira (Maikon Aquino, 11’/2ºT); Adailson (Júlio César, 23’/2ºT), Matheuzinho e Da Silva (Marlon Martins, 32’/2ºT). Técnico: não divulgado.

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Ronaldo (Enner Valencia, 16’/2ºT), Alan Patrick (Bernardo Jcob, 38’/2ºT), Vitinho (Wanderson, 16’/2ºT); Wesley (Carbonero, intervalo) e Borré. Técnico: Roger Machado.

O desempenho do Internacional nesta partida reforça suas aspirações no torneio e sinaliza um bom momento da equipe sob a liderança do técnico Roger Machado.