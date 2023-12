“Interlagos on fire”: tudo sobre a decisão da Stock Car

A Stock Car Pro Series atinge neste fim de semana (16 e 17/12) o momento decisivo e mais tenso da temporada 2023, quando irá coroar o 45º campeão da sua história. A esperada Super Final BRB será realizada no mais emblemático e importante cenário do esporte a motor nacional: o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), que neste ano recebeu a 150ª prova da história da categoria em solo paulistano.

Sete pilotos de sete equipes diferentes concorrem diretamente ao título de um campeonato emocionante e imprevisível: Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), Daniel Serra (Eurofarma RC), Felipe Fraga (Blau Motorsport), Thiago Camilo (A.Mattheis Ipiranga Racing), Rafael Suzuki (Pole Motorsport), Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport). Um deles vai levantar, no próximo domingo, o Troféu dos Campeões, confeccionado com aço Arcelor Mittal.

Como assistir — O fim de semana que fecha o campeonato também será especial para a Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Copa Hyundai HB20, que igualmente definirão os campeões de 2023. A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok, Canal GB, do narrador Galvão Bueno (YouTube), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, e também pelo Canal GOAT (YouTube).

Estatísticas da Stock Car em Interlagos

Autódromo Internacional José Carlos Pace

Extensão atual da pista: 4.309 metros

Curvas: 13

Sentido: anti-horário

Corridas disputadas: 150

Primeira corrida: 13 de maio de 1979

Primeiro pole: Affonso Giaffone Jr. (Chevrolet Opala)

Primeiro vencedor: Affonso Giaffone Jr. (Chevrolet Opala)

Última corrida: 9 de julho de 2023

Último pole: Matías Rossi (Toyota Corolla)

Últimos vencedores: Matías Rossi e Ricardo Zonta (ambos de Toyota Corolla)

Maior vencedor da História da Stock Car em Interlagos

Em todos os tempos: Ingo Hoffmann, 26 vitórias (*)

Em atividade: Ricardo Maurício, 8 vitórias

Três vitórias conquistadas correndo em dupla: 1991, 1992 e 1993

Os maiores vencedores

Ingo Hoffmann (), 26 vitórias Chico Serra, 15 Paulo Gomes, 13 Fábio Sotto Mayor, 10 Ricardo Maurício, 8 Adalberto Jardim, Cacá Bueno e Thiago Camilo, 7 Alencar Jr., Marcos Gracia, Marcos Gomes e Ricardo Zonta, 4 Affonso Giaffone Jr., Ângelo Giombelli (), Djalma Fogaça, Xandy Negrão, Felipe Fraga e Gabriel Casagrande, 3

Vitórias conquistadas correndo em dupla

Recordistas de pódios

Na história: Ingo Hoffmann, 55

Em atividade: Cacá Bueno, 18

Recordes de volta mais rápida

Classificação

1min36s152, média de 161,332 km/h, Felipe Fraga (Chevrolet Cruze) em 24 de agosto de 2019

Corrida

1min36s058, média de 161,486 km/h, Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze) em 25 de agosto de 2019

Melhor retrospecto dos pilotos em atividade em Interlagos

Ricardo Maurício

Idade: 44 anos (07/01/1979)

Vitórias em Interlagos: 8 (2007, 2010, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023)

Largadas na Stock Car: 315

Vitórias: 37

Poles: 20

Pódios: 89

Voltas mais rápidas: 32

Campeão em: 2008, 2013 e 2020

Equipe atual: Eurofarma RC

Carro: Chevrolet Cruze

Número: 90

Programação da Super Final BRB

Quinta-feira, 14 de dezembro

09h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 1

12h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 2

14h30 – Copa Hyundai HB20 – Shakedown

16h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 3

Sexta-feira, 15 de dezembro

07h40 – Stock Series – Shakedown

08h00 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 1

08h35 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookie)

09h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

11h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

11h50 – Stock Series – Treino Livre 2

13h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h15 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 2

14h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

16h05 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 3 (Duplas)

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 16 de dezembro

07h30 – Copa Hyundai HB20 – Treino Livre 4

08h00 – Stock Series – Treino Livre 3

08h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

10h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

11h00 – Copa Hyundai HB20 – Classificação

11h55 – Stock Series – Classificação

12h20 – Stock Car Pro Series – Classificação

13h45 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h05 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

16h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 17 de dezembro

08h30 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

09h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h55 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

11h35 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

12h30 – Visitação aos Boxes

14h30 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

15h10 – Stock Car Pro Series – Super Final BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)