Interior paulista tem praias para todos os gostos; confira e escolha seu destino

É certo que praias são locais para diversão, prática de esportes, banhos de sol, descanso, reunião de amigos e de família e que, na maioria das vezes, produzem sensação de bem-estar. Só no litoral paulista são 293 praias pelos 622 km de extensão. Mas há tempos deixou de ser um privilégio colocar os pés na areia somente nas águas salgadas do Atlântico. Isto porque o Estado de São Paulo dispõe de 99 municípios capazes de bem receber seus turistas à beira de volumosos e atraentes rios. Com areia e tudo.

São as praias de água doce que oferecem estrutura suficiente para quem quer aproveitar as águas de um rio em meio a bonitos cenários para se refrescar, com tranquilidade e com belo verde ao redor.

Vale lembrar que apesar do que o nome sugere, a água doce não contém açúcar. A água dos rios, lagos e lençóis subterrâneos possui uma salinidade próxima de zero e, por oposição à água salgada do mar, é chamada de água doce.

Veja a relação de sete destinos paulistas do turismo fluvial prontos para receber seus visitantes:

Buritama

Praia Municipal de Buritama

Banhado pelos rios Tietê, Palmeirinha e Santa Bárbara, o município de Buritama, com 17.210 habitantes e distante 537 km da capital, tornou-se um local para o turismo de lazer e entretenimento. E a prainha local, no Parque Turístico “João Simão Garcia”, surge como destacada opção de lazer para a região e atrai cerca de 10 mil pessoas nos feriados prolongados, e durante dias normais o público gira em torno de 3 mil pessoas.

Possui até um catamarã como grande atrativo da prainha deste destino. Com clima subtropical, Buritama é um ponto de encontro para quem procura atividades rurais, turismo náutico, de pesca, além dos condomínios, ranchos e passeios de barco. A Prainha de Buritama tem 1,2 mil metros quadrados de praia, 83 quiosques com churrasqueiras, banheiros com duchas, área de camping e lanchonete.

Itapura

Praia de Água Doce de Itapura

O Município de Interesse Turístico de Itapura, com 3.979 pessoas habitantes e distante 677 km da capital é importante porque nele está localizada a foz do Rio Tietê, que é o encontro com o Rio Paraná, com uma fauna repleta de peixes e pássaros que por ali habitam.

Resultado: o ecoturismo atrai muitos visitantes para este local. Destaque para a Prainha Municipal deste destino que é um lugar de fácil acesso, equipada com banheiros, duchas, quiosques, churrasqueiras, lanchonetes e lugar com uma praça de eventos onde acontecem shows com músicas ao vivo. Área de banho no Rio Tietê em águas cristalinas. Ideal também para o turismo de pesca, graças à combinação do clima favorável e dos rios. Assim, o visitante que for pescar pode encontrar tucunarés, pacus e piau.

Mendonça

Prainha de Mendonça

Nesta cidade, o rio Tietê é um espelho d’água. Para o turista que busca sossego, diversão e belas paisagens em meio à fauna e flora, a cidade fica a 467 km de São Paulo e com 6.160 habitantes e integra a Região Turística Águas, Sabores e Saberes, no noroeste do Estado.

Destaque para a praia fluvial da Barra Mansa, mais conhecida como Prainha de Mendonça, no rio Tietê, que é considerada um equipamento turístico bem cuidado e tem capacidade para receber até 5 mil pessoas. Ali, o visitante vai encontrar 3 km de areia com infraestrutura de banheiros, salva-vidas, quiosques, espaço para futebol de praia, cais, piscinas com tobogã, lanchonete e área de camping.

Mira Estela

Praia Fluvial de Mira Estrela

Mira Estrela é banhada pelo Rio Grande, conta com 3.126 habitantes e está distante 586 km da capital. Tem clima temperado e sua qualidade de vida é considerada alta. É famosa pela sua praia de rio, conhecida como a Prainha Municipal, que fica a 11 km do centro urbano e é um verdadeiro refúgio de 7,2 hectares e possui chalés, churrasqueiras, quiosques, sanitários, lanchonetes e restaurante.

Totalmente arborizada, possui área para camping, lago para banho e dispõe de área verde, playground com brinquedos para as crianças e campos de futebol, voleibol e futevôlei. Nas férias escolares, a Prainha atrai 3,6 mil visitantes por semana, que podem alugar chalés e desfrutar das suas áreas de lazer, além de um generoso pôr do sol. Para os pescadores, o Rio Grande, que banha Mira Estrela, é rico em peixes como o dourado, o surubim, o lambari e o tucunaré.

Presidente Epitácio

Praia de Água Doce de Presidente Epitácio

A Estância Turística de Presidente Epitácio, com 39.505 habitantes, é bem distante da capital, cerca de 667 km, e é privilegiada pela natureza que contempla cenários perfeitos para a prática da atividade turística. Tem um leque de atrativos, a começar pelo Parque Municipal, o Figueiral, localizado às margens do Rio Paraná, distante aproximadamente 5 km do centro da cidade, e é uma das melhores opções de lazer aos finais de semana e feriados.

Além da praia de água doce, tobogã, quadra poliesportiva, campo de areia, lanchonetes, restaurante, áreas de recreação e toda a infraestrutura necessária para um dia de lazer, o local garante ambiente propício para visitantes e munícipes. Diversão para todas as faixas etárias. A orla conta com aproximadamente 7 km de extensão.

Rosana

Praia Fluvial de Rosana

Repleto de riquezas naturais, Rosana é uma cidade com 17.440 habitantes e está localizada no extremo oeste do estado de São Paulo, distante 749 km da capital. Vem se destacando perante o cenário regional devido à procura pelo turismo de pesca levando turistas do país inteiro à região atrás dos peixes típicos como o tucunaré, pintado, jaú, dourado, tilápia, sardela, entre outros.

A cidade está localizada entre dois grandes rios do país, o Paraná e a Paranapanema, e é esta abundância de água que movimenta o turismo em Rosana, Município de Interesse Turístico – MIT, tanto para pesca quanto para atividades em meio à natureza. Destaque para o Balneário Municipal construído às margens do Rio Paraná, lugar ideal para se divertir com a família e amigos, uma vez que possui infraestrutura com banheiros, duchas, estacionamento, quadras de areia, campo de futebol de areia, playground para as crianças, policiamento e Corpo de Bombeiros.

Santa Clara D’oeste

Prainha de Santa Clara D’Oeste

Um dos maiores complexos turísticos de todo o Estado fica localizado em Santa Clara d’Oeste – com 2.598 habitantes e distante 636 km da capital. Trata-se do Grandes Lagos Resort e Parque Aquático, atrações completas voltadas para a família, localizadas às margens do encontro dos rios Paranaíba e Rio Grande, formando o Rio Paraná, situado no famoso “Marco Zero”.

Em frente a este marco também está localizada a Prainha Municipal do Coti, uma área de lazer com quiosques, churrasqueira, playground, quadra de areia e muita sombra, tudo isso sem custos nenhum para os frequentadores. E para os turistas que têm barcos ou que queiram conhecer ainda mais a região, o empreendimento conta também com uma Marina para proporcionar uma experiência completa. Com grande notoriedade na região, a prainha de Rosana, como é conhecida, concentra alguns tipos de oferta turística como a gastronomia e o lazer, além de ser ponto de partida para passeios no rio Paraná.