Interior de SP tem o menor número de roubos em geral e de veículo em 24 anos

As ações implementadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na atual gestão mantiveram a tendência de queda nos indicadores criminais no interior de São Paulo. Pela primeira vez em 24 anos, os roubos em geral e de veículos tiveram o menor número da série histórica para o mês de janeiro. Houve também redução nos índices de homicídio, latrocínio, furtos em geral e roubos de carga.

O trabalho conjunto entre as Polícias Civil e Militar permitiu que 540 roubos em geral fossem evitados em janeiro no interior paulista. Foram 3.557 casos em 2024 contra 4.097 do ano passado, diminuição de 13,2%. O número é o menor da série histórica, contabilizada desde 2001.

Os roubos de veículos também atingiram um patamar histórico para o mês. Foram 608 registros, contra 864 do ano anterior, menor número em 24 anos, com queda de 29,6%.

Roubos de carga caíram 10,8%, passando de 111 para 99. Já os assaltos a banco permaneceram zerados nos dois comparativos.

Em janeiro deste ano, quase mil furtos em geral foram evitados no interior do Estado. De 21.345 para 20.417 casos, retração de 4,3%. Os furtos de veículos passaram de 2.455 para 2.478, aumento de 0,9%.

Crimes contra a vida

Os casos de homicídio e latrocínio caíram em todo o interior no último mês. Os assassinatos passaram de 146 para 138, queda de 5,5% no comparativo. Já os roubos seguidos de morte registraram seis casos, um a menos que em 2023.

O número de estupros se manteve estável, com os mesmos 721 casos do ano anterior.