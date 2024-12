Interestelar retorna aos cinemas em 2025.

O filme “Interestelar”, dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2014, é um marco no gênero de ficção científica e volta às salas de cinema brasileiras em 2025 , em comemoração aos seus 10 anos . A Warner Bros anunciou que a reexibição ocorrerá entre os dias 9 e 15 de janeiro, com sessões em formato IMAX e ingressos a partir de R$ 13 . A pré-venda dos bilhetes teve início no dia 26 de outubr , despertando a expectativa dos fãs e novos espectadores.

“Interestelar” se destacou tanto pela crítica quanto pelo público , elogiado por sua trilha sonora impactante , efeitos visuais inovadores e atuações memoráveis ​​de um elenco que inclui Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain. O filme recebeu cinco indicações ao Oscar de 2015 , levando para casa o prêmio na categoria de melhores efeitos visuais.

Uma narrativa gira em torno do personagem Cooper, interpretada por McConaughey, que é enviada em uma missão espacial para encontrar planetas habitáveis ​​devido à perigosidade da vida na Terra . Com uma arrecadação superior a US$ 730 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 4,5 bilhões na cotação atual, a “Interestelar” se consolida como um sucesso absoluto nas bilheteiras.

A volta do longa às telonas é uma oportunidade imperdível para os amantes do cinema e da ficção científica reviverem essa obra-prima. A combinação de uma história envolvente com questões existenciais profundas, além de sua excelência técnica, faz de “Interestelar” um filme atemporal que continua a fascinar e inspirar. Portanto, não perca a chance de conferir novamente ou pela primeira vez essa experiência cinematográfica singular.