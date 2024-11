Interdição no túnel da Av. 9 de Julho causa caos no trânsito e recorde de lentidão de 795 km

Na tarde desta sexta-feira (29), a cidade de São Paulo enfrentou um congestionamento significativo devido à interdição do túnel da avenida 9 de Julho, no sentido bairro, situado sob a avenida Paulista, na região central. A situação teve início por volta das 14h, quando o túnel foi fechado ao tráfego devido à presença de um homem no parapeito do viaduto, mobilizando viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), além de fiscais da SPTrans.

Durante as três horas de interdição, formou-se um extenso congestionamento, afetando principalmente o corredor de ônibus. Os coletivos precisaram desviar pela direita, subindo no viaduto para contornar a paralisação. A lentidão alcançou proximidades do Terminal Bandeira, também localizado na região central. Mesmo após a liberação do túnel, ocorrida pouco depois das 17h, ainda havia reflexos no trânsito, especialmente no viaduto próximo à praça 14 Bis, na Bela Vista.

Conforme dados da CET, às 17h foram registrados impressionantes 795 km de lentidão em toda a cidade, um aumento em relação aos 724 km observados na sexta-feira anterior (22). Este cenário refletiu diretamente na rotina dos paulistanos. Ângela Silva, atendente que aguardava o ônibus desde as 14h em frente à Fundação Getulio Vargas, ainda não havia conseguido embarcar após uma hora e meia de espera, comprometendo sua chegada ao trabalho na Vila Nova Conceição.

O episódio evidencia os desafios enfrentados por São Paulo em relação à mobilidade urbana e a necessidade de estratégias eficazes para minimizar os impactos causados por interrupções inesperadas no trânsito. O incidente também ressalta a importância de soluções rápidas e coordenadas entre os diversos órgãos responsáveis pelo tráfego e segurança pública.