Inter reinserirá Thiago Maia aos treinos após negociação com Santos fracassar

O Sport Club Internacional anunciou que o volante Thiago Maia será reintegrado aos treinamentos nos próximos dias, após a negociação com o Santos não se concretizar. Com isso, o atleta retornará à Porto Alegre para se juntar novamente à equipe.

Thiago Maia, que ficou ausente das atividades do Inter recentemente, passará por um processo de readaptação antes de estar à disposição do técnico. O jogador foi liberado para viajar ao Santos nas últimas semanas, onde realizou exames médicos; no entanto, as tratativas entre o clube paulista e o Flamengo não avançaram. O Inter ainda possui pendências financeiras relacionadas à compra do jogador junto ao Flamengo.

Com a volta de Thiago Maia aos treinos, o Inter já retoma suas atividades regulares. A equipe gaúcha retornou aos trabalhos na última terça-feira e realizará uma nova sessão de treinos na manhã desta quarta. O próximo desafio do Internacional será a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, agendada para este sábado.