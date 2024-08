Inter empata com o Athletico no último lance quando já ouvia vaias em casa

Jogando no Beira-Rio e já com a torcida irritada, o Inter buscou o empate com o Athletico por 2 a 2 no último minuto. O Colorado, há 12 jogos sem vencer, deixou o campo vaiado de qualquer forma.

Wesley abriu o placar para o Inter e João Cruz empatou para o Athletico Paranaense no primeiro tempo. Os 45 minutos iniciais foram marcados pelo equilíbrio.

No início do segundo tempo, Cannobio marcou o gol da virada do Athletico, mas Wanderson empatou. O gol do Inter saiu no último minuto.

Com o empate, o Athletico mantém a oitava colocação, com 29 pontos. A equipe paranaense tem 20 jogos no Brasileirão.

Já o Inter, com 22 pontos, é o 15º, e está há 12 jogos sem vencer (em todas as competições). Agora, a equipe temum ponto a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Os gaúchos, no entanto, têm 17 jogos, cinco a menos que o time alvinegro.

O Athletico volta as atenções para a Sul-Americana na sequência. Na próxima quinta (15), a equipe recebe o Belgrano (ARG) pelas oitavas de final da competição.

O Inter também volta a campo no meio da semana. Em jogo atrasado da sexta rodada, a equipe recebe o Juventude na próxima quarta (14).

O JOGO

O Athletico começou melhor, mas o Inter abriu o placar rápido. Os visitantes procuraram mais o ataque nos primeiros minutos e rondam a área colorada enquanto buscavam uma chance mais clara. No entanto, aos 11 minutos, no primeiro lance de ataque, os donos da casa abriram o placar, contando com um lindo lance de Gabriel Carvalho.

Depois do gol, a partida seguiu equilibrada. Aos 38′, os paranaenses conseguiram colocar a igualdade do jogo no placar. Depois de algumas chances claras perdidas para cada lado, João Cruz empatou, aproveitando uma confusão na área.

O equilíbrio seguiu no segundo tempo, mas o Athletico foi eficiente. Os dois times tiveram chances para marcar logo no início da segunda etapa. No entanto, só os paranaenses marcaram, logo aos cinco minutos, com Cannobio.

O ritmo da partida caiu depois da chance perdida pelo Inter. O técnico Roger Machado até mexeu no time, mas as mudanças não surtiram efeito e o Furacão seguiu dominante, com exceção dos minutos finais.

Mesmo sob vaias, o Inter buscou o empate no fim. Com uma pressão desordenada e várias bolas na área, os colorados conseguiram a igualdade em um lance de escanteio aos 51 minutos. Vários torcedores do Inter já tinham deixado o estádio e não viram o gol.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

1×0: Aos 11 minutos, Gabriel Carvalho recebeu perto da área e, com a parte de fora do pé, deu um lindo passe, no meio da defesa, para Wesley. O atacante dominou, invadiu a área com liberdade, e bateu na saída do goleiro.

Salva Rochet! Aos 22′, Cannobio recebeu pela direita e rolou para o meio. Di Yorio chegou batendo e Rochet fez grande defesa, evitando o empate.

Para fora! Aos 36′, a dupla Wesley e Gabriel Carvalho atacou de novo. Desta vez, o primeiro fez a jogada, passando pela marcação na ponta e cruzando para o meio. O segundo completou o lance, mas mandou para fora, por muito pouco.

1×1: Aos 38′, Léo Godoy cruzou da direita e, após uma confusão na área, João Cruz finalizou no canto. Rochet até saltou na bola, mas não alcançou.

1×2: Aos 5′ do segundo tempo, João cruz lançou para Cannobio, que dominou e bateu na saída de Rochet para virar o marcador.

Salva Léo Godoy! Aos 10′, Valencia aproveitou cruzamento na área e desviou para o gol. A bola já tinha passado por Léo Linck, mas Léo Godoy salvou em cima da linha.

2×2: Após cobrança de escanteio, Léo Linck salvou o Athletico em cabeceio forte de Alario, mas deu rebote. Wanderson chegou batendo e estufou as redes.

FICHA TÉCNICA

Internacional 2 x 2 Athletico

INTERNACIONAL

Rochet; Igor Gomes (Bruno Gomes), Agustín Rogel, Robert Renan e Bernabéi; Bruno Henrique, Thiago Maia (Wanderson), Rômulo (Ricardo Mathias) e Gabriel Carvalho; Wesley e Enner Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado

ATHLETICO-PR

Léo Linck; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Mateo Gamarra e Fernando (Esquivel); Fernandinho (Kaique Rocha), João Cruz (Felipinho) e Zapelli; Canobbio (Cuello), Di Yorio e Julimar. Técnico: Martín Varini

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Bruno Henrique (INT); Mateo Gamarra e Fernando (ATH)

Gols: Wesley, aos 11′, e João Cruz, aos 38 minutos do primeiro tempo; Cannobio, aos 5′, e Wanderson, aos 51 minutos do segundo tempo.