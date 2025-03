Inter e Milan anunciam planos para novo estádio no San Siro

Em uma movimentação significativa para o futuro do futebol em Milão, os tradicionais clubes Inter de Milão e AC Milan divulgaram, em colaboração com a Câmara Municipal da cidade, a intenção de construir um novo estádio no local onde atualmente se encontra o histórico Giuseppe Meazza, popularmente conhecido como San Siro. O anúncio coincide com a apresentação do projeto do novo estádio do Manchester United, destacando a crescente tendência de modernização das arenas esportivas.

No comunicado oficial emitido pelas duas equipes, foi enfatizado que o plano envolve não apenas a construção do novo estádio, mas também a aquisição das áreas circunvizinhas ao Giuseppe Meazza. A iniciativa faz parte de um ambicioso projeto de revitalização urbana que prioriza aspectos como inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental e acessibilidade para os torcedores.

“Nos próximos meses, as equipes responsáveis trabalharão na elaboração detalhada da proposta, visando a conclusão da aquisição até julho de 2025”, informaram os clubes em conjunto.

O projeto arquitetônico, que já havia sido concebido há quatro anos, permanecerá fiel à sua concepção original. A renomada empresa Populous, conhecida mundialmente por seu trabalho na criação de estádios de grande porte, será responsável pelo design da nova arena.

Inaugurado em 1925, o Giuseppe Meazza é um ícone do futebol italiano e sediou sua primeira partida oficial em 1926, um memorável dérbi entre Inter e Milan que terminou com uma vitória da Inter por 6 a 3. O novo estádio promete não apenas manter viva a rica história do futebol milanês, mas também proporcionar uma experiência moderna e inovadora aos fãs.