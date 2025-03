Inter de Milão vence o Feyenoord e fica perto das quartas da Champions

A Inter de Milão deu um passo significativo rumo à classificação para as quartas de final da UEFA Champions League 2024/25 ao vencer o Feyenoord por 2 a 0, em partida realizada na cidade de Roterdã nesta quarta-feira (5). Os gols que garantiram a vitória foram anotados por Marcus Thuram e Lautaro Martínez, um em cada tempo, durante o jogo de ida das oitavas de final. Além disso, o time italiano teve a oportunidade de ampliar a vantagem com um pênalti, mas Zielinski viu sua cobrança ser defendida pelo goleiro Wellenreuther.

Com esse resultado, a Inter se prepara para o jogo de volta em Milão, marcado para a próxima terça-feira (11), com uma considerável vantagem. O vencedor deste confronto irá enfrentar o triunfador do duelo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen.

No contexto da fase de grupos da Champions League, a Inter de Milão concluiu sua participação na quarta posição, acumulando seis vitórias, um empate e uma derrota ao longo de oito partidas, além de ostentar a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido. Por outro lado, o Feyenoord avançou na 19ª posição e conseguiu superar o Milan nos playoffs após uma vitória por 1 a 0 em casa e um empate por 1 a 1 na Itália.

A primeira etapa do confronto foi marcada por um equilíbrio notável entre as duas equipes, que demonstraram disposição ofensiva. Contudo, a Inter se destacou ao levar uma vantagem mínima para o intervalo, graças ao gol estético marcado por Marcus Thuram aos 37 minutos.

Na segunda metade do jogo, o Feyenoord tentou pressionar e adiantou suas linhas em busca do empate. No entanto, essa pressão foi efêmera. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez recebeu um passe na área e ampliou a vantagem para 2 a 0. Apesar das tentativas dos anfitriões em diminuir a diferença no placar, incluindo uma bola na trave, a Inter teve uma última oportunidade clara com um pênalti concedido após revisão do VAR. No entanto, Zielinski não conseguiu converter, já que sua cobrança foi defendida pelo goleiro adversário.

Assim, a Inter de Milão saiu com uma sólida vitória fora de casa e agora aguarda ansiosamente pelo confronto decisivo em seu estádio.