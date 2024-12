Intensas negociações em Gaza podem resultar em acordo de cessar-fogo

Negociações intensas em curso no Cairo podem resultar na assinatura de um acordo para encerrar o conflito de 14 meses em Gaza e facilitar a liberação de reféns mantidos no enclave palestino. Fontes próximas aos diálogos informaram que um desfecho favorável pode ocorrer nos próximos dias.

Os Estados Unidos, junto com mediadores do Egito e do Catar, têm se empenhado significativamente para avançar nas discussões antes da saída do presidente Joe Biden do cargo no próximo mês. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, expressou cautela, afirmando: “Estamos otimistas, mas também devemos ser prudentes, pois já estivemos em situações semelhantes anteriormente sem conseguir concretizar um acordo”.

As informações indicam que um cessar-fogo poderia ser estabelecido em breve, o que suspenderia os combates e possibilitaria a devolução dos reféns detidos pelo Hamas, em troca de prisioneiros palestinos nas mãos de Israel. Em uma declaração recente, o Hamas condicionou a possibilidade de um acordo à suspensão de novas exigências por parte de Israel.

Um representante palestino envolvido nas negociações afirmou que as conversas são sérias e detalhadas, com atenção especial a cada cláusula discutida. Enquanto isso, uma autoridade egípcia revelou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está atualmente em reunião para resolver questões pendentes sobre o acordo.

A principal demanda do Hamas gira em torno da necessidade de garantias de que um acordo imediato levará a negociações mais amplas no futuro. Fontes egípcias demonstraram otimismo quanto ao progresso das discussões e indicaram que a noite de terça-feira poderia ser crucial para definir os próximos passos.

Notavelmente, Netanyahu foi dispensado de comparecer a um depoimento relacionado ao seu julgamento por corrupção nesta terça-feira. No dia anterior, ele se encontrou com Adam Boehler, enviado especial do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para assuntos relacionados a reféns.

Em declarações feitas na Flórida, Trump reiterou suas ameaças ao Hamas, afirmando que “haverá consequências severas” caso os reféns não sejam liberados até o dia 20 de janeiro, quando assumirá o cargo. Ele enfatizou que a situação não será favorável caso um cessar-fogo não seja alcançado até lá.

Embora autoridades americanas e israelenses estejam demonstrando um crescente otimismo sobre as possibilidades das negociações mediadas pelo Egito e Catar resultarem em um acordo até o final do mês, eles também alertam que há riscos significativos de fracasso nas tratativas.