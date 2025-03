Inteligência de dados será chave para indústria do aço em 2025

No início de 2025, a indústria do aço se destaca no cenário econômico, com a Hoff Analytics ressaltando a relevância da análise de Big Data e inteligência artificial para a projeção de consumo nesse setor. Esta ferramenta torna-se vital para as empresas, especialmente após a recente imposição de tarifas sobre a importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos, anunciada em 13 de fevereiro, que reacendeu discussões sobre os impactos globais no mercado.

Crescimento da produção de aço

A Hoff Analytics, através de sua expertise em inteligência de dados, observa que o mercado interno de aço possui potencial para continuar em crescimento. Segundo informações do Instituto Aço Brasil, publicadas pela Agência Brasil, houve um aumento de 5,6% na produção de aço bruto no país durante o último ano, principalmente devido ao fortalecimento do setor da construção civil. Essa análise compara o desempenho entre janeiro e novembro de 2024 e o mesmo período do ano anterior.

Estratégia fundamentada em dados

Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, argumenta que uma estratégia fundamentada em dados será crucial para a indústria do aço em 2025. Ele destaca que as empresas devem aproveitar o potencial do mercado local para se manterem competitivas. “A abordagem orientada por dados é fundamental neste momento. Com a possibilidade de alterações nos preços devido à taxação americana, o cenário pode favorecer uma oferta interna maior e alterar as dinâmicas do setor” – afirma.

O impacto das tarifas impostas pelos EUA também gera preocupação quanto aos preços do aço no Brasil. Wesley enfatiza que a inteligência de dados é essencial para a análise das tendências de mercado e das previsões de consumo, permitindo que as organizações identifiquem oportunidades estratégicas e tomem decisões informadas.

Ele observa ainda que “o conhecimento se torna um diferencial importante atualmente. A inteligência de dados não só ajuda na análise do aumento da oferta no Brasil, mas também permite segmentar informações por região, cidade e tipo de aço. Dessa forma, é possível projetar o consumo com precisão, complementando ferramentas internas e aprimorando análises estratégicas“.

Apesar das perspectivas otimistas sobre a produção, algumas pesquisas indicam uma possível retração nas vendas em 2025. Wesley enfatiza que a previsão de consumo já se consolidou como uma ferramenta crucial para o setor. Ele apresenta um exemplo prático dessa estratégia: “Por meio da inteligência de dados, podemos desenvolver uma esteira de projeção da demanda por aço, capacitando as empresas a se anteciparem às necessidades do mercado. Em tempos incertos, investir em tecnologia baseada em dados é não apenas eficaz, mas pode ser um diferencial competitivo significativo“.