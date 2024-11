Inteligência Artificial é tema de podcast da ACISA

A linguagem dos Dados e o papel transformador da IA nas corporações será o tema do último episódio de 2024 do podcast da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, que acontecerá na terça-feira (03 de dezembro), às 17 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ACISASA.

Com o apoio da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Grande ABC, do Sindicato dos Contabilistas de Santo André, da ASPR – Auditoria Consultoria e Contabilidade e da Qlik, o evento contará com a participação de Ary Silveira Bueno e Cesar Ripari e mediação de Zoilo de Souza Assis Junior, diretor da Atlanta Contábil e da ACISA, vice-presidente da Aescon Grande ABC e secretário do Sincosa.

Durante o ACISA Cast, será abordado o crescimento exponencial dos dados, os diferenciais para utilizá-los com qualidade e segurança, a maturidade analítica, além de uma reflexão sobre as melhores práticas no uso e consumo dos dados e da IA.

Ary Silveira Bueno é fundador e diretor da ASPR, contador, pós-graduado em Administração e Finanças; professor universitário; co-autor do livro Contabilidade para Cursos de Engenharia; vice-presidente do Instituto Brasil Digital e presidente do Conselho do Sistema Nacional de Ecossistemas do Movimento Brasil Digital para Todos. Também foi presidente do Rotary Club e APAE de Santo André.

Cesar Ripari é formado em Ciência da Computação, com pós-graduação em Administração Financeira e MBA em Gestão de Negócios Integrados; diretor de pré-vendas na Qlik para América Latina, liderando equipes de arquitetura de soluções nas demandas de Business Intelligence e Integração de dados; é responsável pelas iniciativas regionais em Alfabetização de Dados (Data Literacy), assim como o Programa Acadêmico da Qlik e líder do Comitê de BI & Analytics na ABES.