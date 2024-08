Integrantes de quadrilha são presos com drogas e submetralhadora em Rio Claro

A Polícia Militar encontrou drogas e armamento em duas casas na segunda-feira (26) no bairro Jardim Novo, em Rio Claro, interior de São Paulo. Nos dois endereços, havia uma submetralhadora com silenciador, três carregadores de arma, além de mais de 70 quilos de maconha. Dois homens, suspeitos de integrar uma quadrilha na região, foram presos.

Os militares receberam informações sobre três suspeitos que estariam carregando drogas em um veículo e indo em direção a casa de um dos integrantes da quadrilha.

Sabendo do endereço e das características do carro, os agentes foram ao local e encontraram três suspeitos. Ao perceber a presença policial, eles fugiram para duas casas da região, sendo que dois foram detidos. Um dos suspeitos ainda descartou um tijolo de maconha e porções de haxixe.

No primeiro imóvel, a equipe encontrou 106 tijolos de maconha, incluindo porções de haxixe e de cocaína. Havia no local um simulacro de pistola, uma submetralhadora com um silenciador e três carregadores de arma.

Na outra casa, os policiais apreenderam mais de 1,1 mil pedras de crack, 374 pinos de cocaína, 300 microtubos vazios, dinheiro e máquina de cartão.

Fora isso, a quadrilha ainda guardava nos locais balanças digitais, utensílios para divisão das drogas, embalagens, fitas adesivas, microtubos vazios, uma máquina de cartão de crédito, mais de R$ 700 em espécie, uma máquina de identificação de dinheiro falso, cadernos de anotações do tráfico e diversas ferramentas.

Tudo foi apreendido e encaminhado para perícia. A dupla detida foi levada para o setor carcerário da Delegacia de Rio Claro, onde o caso foi registrado como associação ao tráfico, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de objeto e veículo.