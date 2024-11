Integrantes de quadrilha especializada em roubo são presos em flagrante na zona sul de SP

Cinco homens, com idades entre 23 e 36 anos, foram presos nesta segunda-feira (4) pela Polícia Militar. Os suspeitos formavam uma quadrilha especializada em roubos a residências. Eles foram detidos no bairro Planalto Paulista, zona sul de São Paulo.

Câmeras de segurança ajudaram a polícia a impedir a fuga dos criminosos. Os suspeitos invadiram uma casa na região. A vítima percebeu a ação da quadrilha e acionou a PM, via 190, informando que um dos homens estava armado.

A equipe foi ao local e cercou a residência. Quatro suspeitos se dispersaram pelos cômodos tentando escapar, mas foram detidos. O quinto homem conseguiu entrar na casa de um vizinho, mas também foi preso.

Diversas joias e um celular da vítima foram recuperados. Um carro usado pelos bandidos foi apreendido. De acordo com a PM, o veículo foi roubado na semana passada e estava com as placas trocadas. Uma arma de fogo ilegal foi apreendida com o bando.

O caso foi registrado como roubo a residência, adulteração de sinal identificador, localização/apreensão e receptação de veículo no 26º Distrito Policial do Sacomã.