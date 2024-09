Integrantes de quadrilha especializada em roubo de carga são presos na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (17), dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas e sequestro. A dupla tentou esconder a mercadoria em um terreno baldio, mas foi detida em flagrante no bairro Jardim Shangrilá, zona sul de São Paulo. Ao todo, 180 caixas de bebidas e alimentos foram recuperadas.

Durante o monitoramento na região, por meio da sala de operações do 27º Batalhão de Polícia Militar, os agentes suspeitaram dos criminosos que transportavam diversas caixas para um terreno baldio. Uma equipe próxima foi acionada pelos militares.

Com as informações e características dos suspeitos, os policiais iniciaram as buscas. Momentos depois, a equipe identificou a dupla.

Segundo a polícia, eles fazem parte de um bando que sequestrou o motorista de um caminhão depois de o obrigar a descarregar a mercadoria. Após o roubo, ele foi liberado em Embu-Guaçu e registrou a ocorrência na delegacia.

Os suspeitos foram detidos e encaminhada ao 47º Distrito Policial. Eles permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como receptação. As investigações continuam para identificar outros envolvidos do bando.