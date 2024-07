Integrantes de quadrilha especializada em furto de veículos são presos na capital

Dois criminosos envolvidos com uma quadrilha especializada em furto de veículos de luxo foram presos na quinta-feira (25) pela Polícia Militar. A prisão aconteceu no Jardim Três Maria, zona leste de São Paulo, logo depois da dupla ter furtado dois carros de um estacionamento na Vila Nova Conceição.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um comércio quando os suspeitos invadiram o estacionamento para furtar os veículos. Um dos carros é avaliado em R$ 300 mil e o outro em R$ 800 mil.

Ao deixar o estabelecimento, as vítimas perceberam o crime e acionaram a Polícia Militar, pelo 190. Durante as buscas, os policiais conseguiram encontrar os criminosos na avenida Ragueb Chohfi, na zona leste da capital. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia. Os carros foram devolvidos aos donos.

Os assaltantes teriam sido “contratados” para cometer o crime. Eles tinham a função de furtar os veículos e levar até um determinado local. Os carros possivelmente seriam levados a um desmanche. De acordo com a PM, os dois homens são suspeitos de participação em outro furto que aconteceu na mesma região na região na semana passada.

O caso foi registrado como furto, localização e apreensão de veículo, no 49º Distrito Policial (São Mateus). A Polícia Civil prossegue com as investigações para localizar os demais envolvidos no esquema criminoso.

Na área da 3ª Delegacia Seccional, na zona oeste de São Paulo, os furtos e roubos de veículos caíram 12,2% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme os dados, foram 4,1 mil registros de janeiro a junho.

Queda nos índices criminais todo o estado

Os crimes de roubos e furtos de veículos caíram em todo o estado de São Paulo nos seis meses iniciais deste ano.

De acordo com os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública, mais de mais de 5 mil carros, motos ou caminhões foram impedidos de serem roubados ou furtados em ações criminosas no território paulista.