Integrante de quadrilha especializada em roubo de carga é preso em São Bernardo

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (24), um homem envolvido no roubo de uma carga de plástico avaliada em R$ 297 mil. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, que também realiza sequestros. A mercadoria foi recuperada pela equipe, que interceptou a carreta em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou aos agentes da área sobre uma carreta que havia sido roubada.

Os policiais localizaram o veículo e abordaram o suspeito em uma avenida da cidade. Segundo a equipe, o homem havia sido “contratado” por outros integrantes do bando para dirigir o caminhão e levar a carga a um endereço que ainda seria informado. Ele foi preso no local.

A vítima, motorista do caminhão, compareceu à delegacia e informou que os suspeitos o abordaram em Diadema, colocando-o em um carro para que outros criminosos roubassem a carga. Momentos depois, foi liberado.

O esquema da quadrilha consistia em roubar o caminhão com a carga e manter o motorista como refém até que tudo fosse retirado do veículo, o que foi desmantelado pelos policiais.

O caso foi registrado como roubo qualificado e associação criminosa no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.