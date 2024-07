Integrante de facção é preso durante a partida entre Palmeiras e Bahia

Policiais militares do 2° Batalhão de Choque prenderam neste domingo (7) um integrante de facção criminosa da Bahia que era procurado pela Justiça. A prisão aconteceu durante a partida entre Palmeiras e Bahia, no estádio Allianz Parque , com auxílio do sistema Muralha Paulista.

Agentes do setor de inteligência da Polícia Militar apuraram que o criminoso poderia assistir ao jogo e montaram uma operação para prendê-lo.

Conhecido como R6, o homem de 26 anos foi reconhecido pelas câmeras usadas pela PM para identificar foragidos da Justiça durante eventos no estádio.

Ele tem passagem por tráfico de drogas e foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia em abril do ano passado com outros 22 criminosos apontados pelo órgão como “vendedores, olheiros, entregadores e gerentes do tráfico de drogas”.