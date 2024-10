Institutos de pesquisa da APTA abrem as portas na Semana da Ciência

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), coordenada por Carlos Nabil, realizará a terceira edição do “Apta Portas Abertas” nos dias 18 e 19 de outubro de 2024. O evento, que celebra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, será promovido simultaneamente nas sete unidades de pesquisa vinculadas à APTA, proporcionando ao público um momento para conhecer de perto os trabalhos realizados pelos institutos e interagir com pesquisadores.

As unidades participantes incluem o Instituto Agronômico (IAC-Apta), Instituto Biológico (IB-Apta), Instituto de Pesca (IP-Apta), Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-Apta) e a Apta Regional, com atividades nas unidades de Andradina, Pariquera-Açu e Pindorama. Para a iniciativa, as unidades estão preparando estações que destacam as pesquisas e as tecnologias desenvolvidas por elas, as quais integram o cotidiano da sociedade.

O primeiro dia do evento será direcionado à visitação de escolas, com a finalidade de mostrar aos estudantes das regiões de cada unidade como é conduzido o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de inovações voltadas ao avanço do agronegócio. No sábado, segundo dia, as unidades estarão abertas ao público em geral, que poderá conhecer as instalações e participar das atividades organizadas pelas equipes dos institutos. Apenas na área do Instituto Biológico, em São Paulo, o “Apta Portas Abertas” também acontece no domingo, dia 20.

Durante os dias de evento, o público tem a oportunidade de visitar laboratórios, participar de palestras, conhecer os projetos desenvolvidos por cada instituto e conversar com os pesquisadores responsáveis por avanços em diversas áreas, como agricultura, pecuária, piscicultura, economia agrícola, biotecnologia, conservação de alimentos e segurança alimentar.

Carlos Nabil, coordenador da APTA, destaca a importância do evento: “O Apta Portas Abertas é uma chance única para a população conhecer de perto o trabalho que fazemos em prol do desenvolvimento do agronegócio. É uma forma de inspirar novas gerações e mostrar como a ciência e a pesquisa impactam diretamente a qualidade de vida da sociedade.”

APTA PORTAS ABERTAS

Em Campinas (SP), o Instituto Agronômico (IAC-Apta) prepara visitas à Casa de Vegetação, ao Laboratório do Centro de Solos e à Estufa Histórica, por exemplo. No Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-Apta), algumas das atividades incluem visitas às áreas de conservação e processamento de alimentos, contemplando o Laboratório de Embalagens Metálicas do CETEA e o processamento de insumos cárneos no CTC.

Em Nova Odessa (SP), o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta) planeja ações internas e ao ar livre, como o Sistema AQUAPEC de integração de piscicultura e pecuária, laboratórios móveis de análise de leite e efluentes, passeio de trenzinho com guia e uma mini-fazendinha.

Já em São Paulo, o Instituto Biológico (IB-Apta), o Instituto de Pesca (IP-Apta) e o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) se uniram em uma atividade conjunta para mostrar suas pesquisas. O IB-Apta organiza visitas aos laboratórios, à Horta Experimental e ao maior cafezal urbano do mundo. Na área do IP-Apta, o destaque fica por conta da exposição demonstrativa sobre bactérias em placas de Petri e vacinas para peixes, enquanto o IEA-Apta planeja mostrar as estatísticas da produção agrícola e a sazonalidade de preços de maneira lúdica.

O Instituto de Pesca (IP-Apta) também participa com ações nas unidades de Votuporanga, Santos, Ubatuba e Pirassununga, na sexta-feira, dia 18.

Já a Apta Regional participa do “Apta Portas Abertas” promovendo a abertura das unidades de Andradina, Pariquera-Açu e Pindorama. A Apta de Andradina apresenta as pesquisas sobre a cultura da mandioca, educação ambiental, integração lavoura-pecuária e genética leiteira do gado Gir. Na Apta de Pariquera-Açu, o visitante tem a chance de aprender sobre a cadeia do cacau, em uma apresentação que vai do cacau ao chocolate. Na Apta de Pindorama, os destaques são a cultura da seringueira, a restauração florestal e o sistema de produção de cana-de-açúcar e soja.

Além de destacar o papel da ciência no progresso do agronegócio paulista e nacional, o evento é uma excelente oportunidade para estudantes, profissionais do setor e o público em geral descobrirem como as inovações tecnológicas aplicadas nas pesquisas podem impactar positivamente a produção agrícola, a preservação ambiental e a vida cotidiana.

A entrada é gratuita, e os interessados podem consultar a programação completa no site oficial da APTA.

Serviço:

Apta Portas Abertas 2024

Programação completa: www.apta.sp.gov.br