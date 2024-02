Instituto Yduqs e Ibmec patrocina Rio Open

O Instituto Yduqs e o Ibmec, tem a honra de anunciar seu apoio ao Rio Open, o maior evento de tênis da América do Sul, que acontecerá entre os dias 17 e 25 de fevereiro. Este ano marca a continuidade do compromisso do Instituto Yduqs e do Ibmec com o evento, celebrando o terceiro ano consecutivo de patrocínio, reforçando a relação de uma década de apoio do grupo educacional ao esporte no Rio de Janeiro.

Dentro das ativações planejadas para o Rio Open, destaca-se o “Ibmec Open”, uma experiência premium desenhada exclusivamente para os alunos do Ibmec. No dia 16 de fevereiro, das 10h às 12h, quatro alunos do Ibmec e seus acompanhantes terão a oportunidade única de participar de uma imersão no mundo do tênis no Jockey Club Brasileiro. A ação contará com a participação especial de Fernando Meligeni e Ricardo Acioly, figuras icônicas do tênis brasileiro, garantindo uma experiência inesquecível para os participantes. Além da atividade prática, o evento será enriquecido com a entrega de um Welcome Kit Premium aos participantes e uma confraternização especial no Restaurante Pareo, localizado no Jockey.

Claúdia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs, organização da qual o Ibmec faz parte, destaca a importância desta parceria: “O Instituto Yduqs e o Ibmec valorizam o esporte e sua importância para o processo educativo e à formação cidadã. Acreditamos firmemente que o incentivo ao esporte vai além da prática física; é um pilar fundamental para a construção de valores, disciplina e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida em sociedade e para formação de estudantes universitários”, concluiu Claudia Romano.