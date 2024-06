Instituto Vida Solidária da AMRIGS retoma aulas de Jiu-Jitsu para as crianças

O Instituto Vida Solidária retornou com as aulas de jiu-jitsu para as crianças moradoras da Comunidade São Pedro nesta quinta-feira (20/06), após um período de suspensão em razão das enchentes. As aulas ministradas pelo professor Vagner Bueno proporcionam às crianças um momento de diversão atrelado à prática de atividade física.

“O treinamento dessa modalidade ensina as crianças desde cedo a se defenderem de diferentes desafios que eles podem enfrentar. Respeito, educação e estudo são os principais fatores que tento passar para elas, porque um lutador não briga, ele luta”, afirma o atleta.

Durante os encontros, os alunos aprendem a importância de conquistar uma vida melhor.

“Pregamos respeito aos pais, professores e colegas. A disciplina é uma das marcas que queremos deixar nessas crianças e adolescentes, sempre tratando com o maior carinho, consideração e cuidado’’, acrescenta.

Para Lara, de 13 anos, a introdução ao esporte foi incentivada pelo seu irmão.

“Eu via as pessoas praticando, achava legal, vi meu irmão lutando também e decidi participar. Já aprendi bastante. Estou no grupo há 6 ou 7 anos, acho divertido e serve como uma distração. Eu tenho vontade de, um dia, ir lutar em outro estado. Vejo as pessoas viajando para lutar em São Paulo e no Rio de Janeiro e tenho essa ambição também’’, conta.

Endrius Natan, de 11 anos, relata que um de seus sonhos é alcançar a modalidade máxima do esporte.

“Eu gosto do treinamento. Acho as aulas divertidas e tenho vontade de ganhar a faixa preta um dia’’, diz.

As aulas ocorrem nas quintas-feiras, no turno da manhã, às 10h30min e pela tarde, às 14h.

Informações sobre como ajudar o Instituto Vida Solidária podem ser adquiridas pelo telefone (51) 98065-9242 ou pelo e-mail ivs@vidasolidaria.org.br. Doações de roupas, itens de higiene, brinquedos e alimentos não perecíveis também podem ser entregues diretamente na sede do IVS (Av. Ipiranga, 5109 – Porto Alegre–RS).