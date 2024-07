Instituto SOMOS oferece bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade

Estão abertas as inscrições para o programa de aceleração Somos Futuro, destinado a jovens estudantes provenientes da escola pública e em vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa é do Instituto SOMOS, frente de impacto social da SOMOS Educação – uma das principais empresas de educação básica do Brasil e que tem a Cogna como principal acionista.

O processo seletivo vai até 30 de agosto e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://aedu.me/xbCHy7BfgzJT

Desde 2017, o Somos Futuro beneficiou cerca de 800 jovens. Em 2025, serão ofertadas mais de 280 bolsas em 64 municípios de 14 Estados. Para participar, é necessário que os candidatos estejam matriculados no 9º ano do ensino fundamental II em escola pública em 2024, tenham no máximo 15 anos completos neste ano, além de apresentar bom desempenho acadêmico nos últimos três anos e possuir renda bruta familiar, por pessoa, de no máximo dois salários-mínimos.

Os jovens selecionados recebem bolsas de estudo integral para cursar os três anos do Ensino Médio em uma das 80 escolas particulares parceiras da SOMOS Educação. Os bolsistas também recebem os materiais didáticos e paradidáticos, reforço escolar on-line, cursinho pré-vestibular e mentoria para o desenvolvimento de competências socioemocionais, além de acesso a toda a rede de apoio do Somos Futuro, que inclui acompanhamento psicológico.

De acordo com informações levantadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2023 (PNAD), realizada pelo IBGE e divulgada em fevereiro deste ano, 8,8 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica.

“São quase 9 milhões de brasileiros que estudaram apenas até o ensino fundamental. Segundo o Censo Escolar 2023, 7,9% dos alunos foram reprovados nos anos finais do ensino fundamental (5º ao 9º ano), enquanto 13,4% foram reprovados no ensino médio – e a reprovação tem sido um dos fatores de evasão do ensino médio, o que se desdobra na impossibilidade de cursar o ensino superior, obter melhores oportunidades profissionais e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida”, destaca Guilherme Mélega, presidente do Instituto SOMOS.

Para mudar esse cenário, o programa Somos Futuro seleciona jovens para cursar gratuitamente o ensino médio em escolas de excelência. “Acreditamos no papel transformador da educação na vida e no futuro de todos. O programa Somos Futuro promove oportunidades para que os jovens não desistam do ensino médio e desenvolvam sua potencialidade em escolas de excelência, rumo às melhores instituições de ensino superior”, afirma.

Vidas transformadas por meio da educação

Valéria Gomes Cardoso foi bolsista do Somos Futuro no Colégio Alicerce e, hoje, é estudante de Fonoaudiologia na USP. Da periferia de São Paulo, Valéria jamais imaginou estudar na melhor universidade do País e agora é a primeira da família a cursar o ensino superior. “O Somos Futuro foi muito importante para mim e para a minha família. Eu não tinha esperança de ser aprovada na USP e agora me sinto muito enobrecida por essa conquista.”

José Barcello Neto, estudante de Ciências Biológicas na USP, foi bolsista no Colégio Cristo Rei. “O Somos Futuro possibilitou a minha entrada em uma das melhores escolas da região, o que fez com que eu conseguisse a aprovação em uma das melhores universidades do país.”

Outra bolsista que teve sua vida transformada pelo Somos Futuro é a Pietra Rosa de Jesus Araújo, que foi aluna no Colégio Alicerce e hoje estuda Direito no Insper com 100% de bolsa. “Pude perceber, por meio das mentorias e do próprio convívio na escola particular, que é imprescindível discernir e escolher nossas batalhas. O Somos Futuro me integrou a um ambiente que eu pensava ser impossível de chegar, o do conhecimento pessoal.”

Inscrições encerram em 30 de agosto

Os candidatos devem acessar o portal do programa, preencher a ficha de inscrição, responder ao questionário socioeconômico, indicar a escola de preferência e enviar dois vídeos: um do próprio candidato falando por qual motivo merece ser bolsista e outro, em que sua família ou responsáveis devem contar como poderão apoiar o futuro do aluno em sua jornada no programa Somos Futuro.

Após um processo de seleção que compreende quatro etapas eliminatórias (análise socioeconômica, avaliação acadêmica, entrevista com voluntários do Instituto e entrevista do candidato e responsáveis na escola escolhida), os selecionados iniciarão o ano acadêmico de 2025 em uma escola parceira da SOMOS Educação.

Serviço

Programa Somos Futuro 2025

Inscrições até 30 de agosto de 2024

Mais informações: https://somosfuturo.com.br/