Instituto SECI lança guia de boas práticas educacionais

O Instituto SECI apresenta a nova edição do Guia de Boas Práticas Educacionais 2024. O documento reúne metodologias inovadoras e iniciativas desenvolvidas ao longo do projeto Educa Seci, um programa de reforço escolar, alfabetização e letramento, realizado em parceria com a Petrobras, destinado a crianças e adolescentes com déficits de aprendizagem.

Com uma abordagem pedagógica humanizada, as aulas integram tecnologia, atividades lúdicas e educação socioemocional para criar um ambiente de aprendizado acolhedor e eficaz. O objetivo do guia é compartilhar boas práticas com outras instituições e educadores, promovendo sua replicação e incentivando parcerias estratégicas que ampliem o impacto social.

Divulgação/Instituto SECI

“O lançamento deste guia é muito significativo para nós. Acreditamos que boas práticas educacionais devem ser compartilhadas, e esperamos que esse material inspire outras instituições. A educação é uma via de transformação pessoal e social, e estamos comprometidos em fazer parte desse processo”, destaca Odara Mendez, coordenadora do projeto Educa Seci.

O Guia de Boas Práticas Educacionais apresenta 12 iniciativas replicáveis, que se destacam pelos resultados obtidos, como as atividades de educação financeira por meio da secileka, uma moeda social pedagógica que ensina conceitos de poupança e gestão financeira desde cedo, despertando habilidades importantes para o futuro. Ou como a Olimpíada do Conhecimento, que envolve os alunos em desafios de Língua Portuguesa e Matemática de forma atraente e divertida.

Divulgação/Instituto SECI

O guia também enfatiza a importância do envolvimento familiar, como a “Semana da Família”, uma ação que fortalece os vínculos entre os responsáveis e o ambiente educativo, ampliando a participação das famílias no processo de aprendizado.

O material está disponível para download gratuito no site do Instituto SECI: www.institutoseci.org.br. Educadores, gestores sociais, patrocinadores e interessados em iniciativas educacionais transformadoras são convidados a conhecer e aplicar as metodologias apresentadas no documento.

“Compartilhar conhecimento é essencial para criar uma rede de impacto positivo”, reforça Jaqueline Ferreira, coordenadora pedagógica do projeto. “Nosso objetivo é ampliar o alcance dessas práticas e, juntos, promover mudanças significativas na educação.”