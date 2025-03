Instituto Sabin arrecada absorventes em campanha pela dignidade menstrual 

Organização responsável pelo investimento social do Grupo Sabin, o Instituto Sabin iniciou dia 5 a campanha de enfrentamento da pobreza menstrual, situação que afeta milhares de mulheres no país. A jornada consiste na arrecadação de absorventes em unidades do Sabin Diagnóstico e Saúde, espalhadas por 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, para distribui-los entre entidades que atuam na proteção à saúde menstrual de mulheres em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas até o dia 24.

Em 2021, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) publicou o estudo emblemático “Pobreza menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, revelando essa realidade engloba problemas como falta de água encanada para se lavar, ausência de banheiro e privacidade para trocar produtos de higiene menstrual, em casa ou na escola, e carência de recursos para a compra de itens como absorventes ou medicamentos para alívio da dor.

Pesquisa do Instituto Locomotiva apontou que 19% das mulheres adultas do país (5,5 milhões) já faltaram ao trabalho por falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual e cerca de 321 mil meninas (3%) já faltaram às aulas pelo mesmo motivo.

Mobilização e voluntariado

Liderada pelo Instituto Sabin, que estimula as doações e o voluntariado dos colaboradores do Sabin Diagnóstico e Saúde. A arrecadação é regionalizada. Cada sede local mobiliza os colaboradores, desenvolve suas táticas de arrecadação e escolhe, entre entidades sociais parceiras, quais receberão o material arrecadado. Basta apenas que as organizações escolhidas estejam cadastradas no portal do voluntariado do Instituto.

As unidades que arrecadarem o maior número de pacotes serão contempladas com uma quantidade complementar, custeada pelo Instituto Sabin, para ampliar a doação. “Como uma empresa fundada por duas mulheres, com 75% de lideranças femininas, o Sabin tem uma atenção especial às condições sociais e de saúde das mulheres brasileiras e a pobreza menstrual é um problema que afeta a sociedade como um todo”, afirma Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin.

A campanha é também um instrumento importante de engajamento dos funcionários do Grupo, que são estimulados a se envolverem como voluntários em diversas ações sociais do Instituto. “É uma mobilização que reforça o nosso propósito como empresa, de que a saúde e bem-estar das comunidades nas quais estamos inseridos importa pra nós”, considera Marly Vidal, diretora administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin.