Instituto PROA oferece 150 vagas para curso gratuito de programação na Grande SP

Para capacitar jovens entre 17 e 22 anos, o Instituto PROA desenvolveu o curso PROPROFISSÃO que é gratuito, focado em programação e para quem se formou ou vai se formar em escolas públicas.

As inscrições para a turma de 2025 estão abertas até 4 de novembro. O início das aulas será em fevereiro de 2025.

Ao todo, estão disponíveis 150 vagas para Programação e Desenvolvimento de Sistemas. As inscrições podem ser feitas no site da organização.

Os interessados precisam estar cursando ou terem concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública e residirem nas cidades da região da Grande São Paulo.

Os jovens selecionados receberão notebook emprestado, uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte necessário para acompanhar as aulas – que acontecerão de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã (9h às 13h) e tarde (14h às 18h). O curso tem duração de seis meses e é semipresencial. Às segundas, quartas e sextas-feiras os alunos podem acompanhar de forma remota, já às terças e quintas-feiras as aulas serão presenciais no Senac Lapa Tito (R. Tito, 54 – Vila Romana, São Paulo – SP).

Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, explica que cursos técnicos na área de tecnologia são um bom caminho para quem deseja iniciar a vida profissional e aliados às oportunidades de emprego da iniciativa privada, possibilitam acesso rápido à formação e ingresso de novos talentos no mercado de trabalho.

“Queremos impulsionar esses jovens para essas oportunidades, já são mais de 1.200 programadores formados pelo PROA nos últimos anos. A área de programação está muito aquecida e estamos felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com centenas de jovens empregados com excelentes salários e conquistando o tão sonhado êxito profissional, isso nos deixa cheios de orgulho e confiantes que estamos no caminho certo”, afirma Alini.

Serviço:

PROPROFISSÃO

150 vagas para o curso de Programação e Desenvolvimento de Sistemas

Período de inscrições: até 4 de novembro de 2024

Início das aulas: Fevereiro de 2025

Curso 100% gratuito

Requisitos:

– Ter entre 17 e 22 anos;

– Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública;

– Morar na Grande São Paulo.

Link para inscrição: www.proa.org.br/proprofissao/