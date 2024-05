Instituto PROA anuncia iniciativa com a Amazon Brasil para capacitar jovens em vulnerabilidade social

O Instituto PROA anunciou hoje o desenvolvimento de uma iniciativa com a Amazon Brasil que irá capacitar e promover a entrada de jovens de em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Com apoio financeiro da Amazon, o Instituto irá oferecer um curso que tem duração de três meses e pode ser feito de forma on-line e sem custos. Após a conclusão do curso, os alunos serão indicados para oportunidades de trabalho.

A princípio, a iniciativa irá focar nas cidades de Cajamar (São Paulo) e São João de Meriti (Rio de Janeiro), onde o programa beneficiará aproximadamente 280 jovens. Os participantes do programa têm entre 17 e 22 anos de idade, e estão estudando ou completaram o terceiro ano do Ensino Médio em escolas públicas.

“Nosso trabalho está focado na formação desses jovens para o mercado de trabalho, sabemos o quanto eles sofrem com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete na busca pelo primeiro emprego. Estamos oferecendo qualificação e oportunidades reais. Esse é o nosso comprometimento. Ter uma empresa como a Amazon apoiando a nossa iniciativa amplifica ainda mais o trabalho do PROA e gera transformação real nas comunidades e seus entornos”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

Para a Amazon, a iniciativa é um importante passo para que a empresa continue avançando em sua missão de ser a melhor empregadora do mundo e continuar impactando positivamente as comunidades onde têm operações e seus funcionários moram. No Brasil, a Amazon atualmente emprega mais de 18 mil pessoas direta e indiretamente, e impulsionou mais de 165 mil empregos externos em setores como construção civil para funções em logística e outros serviços profissionais.

“Nós estamos muito satisfeitos de apoiar o Instituto PROA e ajudar a preparar a juventude brasileira para oportunidades de trabalho por todo o país. Em todas as comunidades em que operamos, nós batalhamos não apenas para sermos um grande empregador, mas também uma empresa atenta à comunidade em que está inserida e isso significa investir em iniciativas locais como essa”, afirmou Juliana Sá, líder de Impacto Social da Amazon Brasil.

Com quatro módulos distintos, o curso traz para o jovem diversas perspectivas de uma carreira profissional, com aulas que vão desde raciocínio lógico, até autoconhecimento, comunicação e construção do projeto profissional. As 100 horas de conteúdos são divididas em aulas on-line semanais, além de encontros remotos com tutores.

Além disso, os jovens podem optar por cursar um módulo extra com uma trilha técnica que mais se adeque ao caminho profissional que deseja seguir. São oito carreiras à escolha, com 50 horas de preparação para cada: Varejo, Administração, Logística, UX Design, Excel e Power BI, Promoção de Marcas, Educação Financeira, e Atendimento ao Cliente.

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão oferecido pelo Instituto PROA e acesso ao PROA Jobs, uma plataforma exclusiva de vagas de emprego do próprio Instituto. Além disso, o PROA acompanha a vida profissional e a empregabilidade dos jovens por mais 3 anos.