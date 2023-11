Instituto Olga Kos celebra Dia da Pessoa com Deficiência

O evento IX INCLUSÃO A TODA PROVA – CORRIDA E CAMINHADA em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência visa reunir um contingente de 18 mil corredores no dia 03 de dezembro no Obelisco do Ibirapuera, sendo a maior corrida de rua do segmento.

A publicação constante no Diário Oficial do município destaca a alteração realizada na Lei n.º 14.485, de 19 de julho de 2007, que inclui no calendário oficial da cidade de São Paulo, a corrida inclusiva. O fato em questão foi anunciado pelo vereador e autor do projeto, Thammy Miranda em março deste ano (2023).

É importante destacar que a primeira edição da prova Inclusão a Toda Prova – Corrida e Caminhada foi realizada pelo Instituto Olga Kos no ano de 2015. Desde então, os eventos criados para incentivar a prática esportiva e também para promover a inclusão social, se tornaram uma tradição da agenda de corridas de rua da capital paulista.

Todos os anos a corrida em alusão a agenda internacional da pessoa com deficiência tem a largada prevista a partir das 07 horas e percursos de 6,1 e 10 km.

Serviço

Inclusão a Toda Prova – Corrida e Caminhada

Data: 03/12

Horário: a partir das 07 horas

Local: Obelisco do Ibirapuera