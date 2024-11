Instituto Mauá de Tecnologia prorroga inscrições para o Vestibular de Verão on-line

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) prorrogou as inscrições para o Vestibular Mauá 2025 no formato on-line. Entre as opções de ingresso, estão a prova tradicional on-line, uso da nota do ENEM (edições de 2021, 2022 ou 2023), certificação internacional, reaproveitamento da nota do vestibular de 2024, além de desempenho em competições e olimpíadas do conhecimento.

As inscrições para o formato on-line estão abertas até o dia 3 de dezembro de 2024, com a prova agendada para o dia 4 de dezembro. O vestibular abrange vagas para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Design, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e várias Engenharias, incluindo civil, de alimentos, de computação, de controle e automação, de produção, química, mecânica, elétrica e eletrônica.

O IMT também oferece bolsas de estudo aos mais bem colocados no processo seletivo: 20 integrais (100%) e 40 parciais (50%). Além disso, candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo têm direito a uma bolsa de incentivo de 20%, válida para os ingressantes da segunda turma do curso.

“Na Mauá, o aprendizado é integrado, conectando diversas áreas do conhecimento e promovendo o contato com desafios reais do mercado e da sociedade, formando profissionais preparados para o exercício da profissão. Estamos animados para receber mais estudantes que serão preparados para enfrentarem os desafios da atualidade”, destaca Marcello Nitz, Reitor do Instituto Mauá de Tecnologia.

Os estudantes podem conferir mais informações sobre as provas e se inscrever por meio do site.

Serviço

Vestibular de Verão Mauá 2024

Inscrições:

Prova tradicional on-line, Enem, certificação internacional, reaproveitamento da nota do Vestibular de Verão ou de Inverno Mauá 2024, competições do conhecimento e olimpíadas: até 3 de dezembro.

Inscrições pelo site: maua.br/vestibular

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 0800-0193100, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h, ou pelo e-mail [email protected], ou na Secretaria Acadêmica do campus de São Caetano do Sul.