Instituto Mauá de Tecnologia promove simulações da ONU com escolas públicas

Com o objetivo de promover debates sobre os desafios globais da atualidade, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) está com inscrições abertas para o Mauá MUN novo projeto da Instituição que visa proporcionar aos alunos da rede pública e privada de ensino a experiência de ser um integrante das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Mauá MUN é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais (RI), onde alunos e professores do curso organizam e pautam as reuniões de simulação da ONU. Dessa forma, os participantes vivem a experiência de um diplomata em um ambiente de negociação de temas centrais para o mundo, representando um país e aprendendo sobre questões políticas e internacionais na prática.

“Fomentar a discussão e soluções para problemas da atualidade faz parte do compromisso do Instituto Mauá de Tecnologia com a sociedade e, é exatamente nisso que o projeto Mauá MUN se baseia’’, enfatiza Rodrigo Gallo, coordenador do curso de Relações Internacionais do IMT.

Toda a dinâmica da simulação é formulada para garantir oportunidade para o desenvolvimento de novas habilidades e, sobretudo, o treino de soft skills, como negociação, oratória, pensamento crítico e trabalho em equipe, características amplamente procuradas por diversas profissões.

“O projeto com certeza agrega muito para o aprendizado dos jovens que, desde cedo, poderão ter a experiência de vivenciar grandes conferências com temas tão importantes para o mundo”, acrescenta o coordenador.

Inscrições

Para participar, as escolas de ensino médio devem inscrever os grupos de até 3 alunos para cada um dos comitês de representação final. O processo de cadastro dos estudantes acontece até o término de agosto, por meio do seguinte link de inscrição. Além disso, é importante conferir informações e materiais complementares de estudo disponibilizadas no site do projeto.

No dia da simulação, que acontecerá 19 de outubro, o IMT também premiará os participantes que obtiverem destaque acadêmico, como melhor delegado e melhor negociador, além de oferecer menções honrosas aos estudantes.