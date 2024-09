Instituto Jô Clemente promove o Bazar de Formatura do Programa EMPREENdi

O Instituto Jô Clemente (IJC), referência nacional na inclusão das pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, promoverá o Bazar de Formatura do Programa EMPREENdi nos dias 11 e 12 de setembro, das 9h às 16h, no bairro da Vila Clementino, em São Paulo.

Criado em 2020, o Programa EMPREENdi apoia os familiares de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social e econômica por meio do empreendedorismo, já que, devido à intensa jornada de cuidados com pessoas com deficiência que apoiam, muitas vezes, não têm a oportunidade de gerar renda, impactando diretamente na qualidade de vida da família. O evento também visa estimular a capacidade produtiva dessas famílias, além de contribuir com a autoestima e o empoderamento, fomentando o seu pertencimento comunitário.O Programa oferece as ferramentas e suporte contínuo aos participantes para possibilitar desenvolvimento social e econômico desses familiares.

“Estamos entusiasmados em anunciar o Bazar, que celebra o talento e a dedicação das famílias de pessoas com deficiência que atendemos no IJC. Este evento é uma oportunidade para apoiar diretamente esses empreendedores, promovendo inclusão e empoderamento econômico. Cada compra ajuda a transformar realidades e fortalecer a comunidade”, declara Ricardo Valverde, educador responsável pelo Programa EMPREENdi, do Instituto Jô Clemente (IJC).

O Bazar de Formatura das pessoas empreendedoras será vitrine para mais de 50 expositores de serviços e produtos, como artesanato, confeitaria, alimentação, revenda de produtos, canecas personalizadas, gráfica e serviços de impressão, roupas, sabonetes e velas, produtos colecionáveis e muito mais.

Toda a renda arrecadada será revertida para essas famílias, garantindo que os esforços e talentos dos participantes do Programa sejam incentivados e valorizados. As formas de pagamento serão: cartão de crédito, débito, dinheiro e PIX, para tornar a experiência de compra ainda mais acessível.

Serviço

Evento: Bazar de Formatura do Programa EMPREENdi

Data: 11 e 12 de setembro de 2024

Horário: Das 9h às 16h

Local: Instituto Jô Clemente – Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino – São Paulo, SP – Quadra Coberta