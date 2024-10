Instituto Jô Clemente (IJC) recebe o Prefeito de São Paulo

Hoje, o Instituto Jô Clemente (IJC), Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, recebeu o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A visita foi acompanhada pelo Presidente Voluntário do Conselho de Administração do IJC, Sr. Michel Brull, e da Superintendente Geral do IJC, Daniela Mendes. O Secretário Municipal da Saúde, Dr. Luiz Carlos Zamarco, também participou da visita.



Na oportunidade, Nunes foi apresentado aos projetos que o IJC oferece nas áreas de Inclusão Profissional, Educação e Longevidade, com um foco em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Prefeito também esteve na área do Ambulatório Diagnóstico, onde são realizados diagnósticos diversos, entre eles, o do Autismo.



“O trabalho realizado pelo IJC é fundamental, especialmente com iniciativas como o Teste do Pezinho, que ajuda a detectar cerca de 50 doenças precocemente, proporcionando diagnósticos para pessoas com Deficiência Intelectual e outras condições. O IJC desempenha um papel essencial nas políticas públicas de São Paulo e, juntos, podemos construir um futuro melhor para todas as pessoas que atendemos”, acredita Nunes.

Durante a visita, Daniela Mendes e Michel Brull, do Instituto Jô Clemente (IJC), entregaram uma carta de recomendações ao Prefeito, com propostas para as áreas da saúde, educação, acessibilidade, participação social, entre outras.



A entrega da carta reforça a importância de incluir políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e a necessidade de que os futuros líderes estejam comprometidos com a inclusão, a acessibilidade e a garantia de direitos.



“É uma honra receber o Prefeito de São Paulo aqui no Instituto Jô Clemente (IJC). O apoio da Prefeitura é fundamental para que possamos expandir nossos projetos e garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a serviços essenciais, como Saúde, Educação Inclusiva e os testes de triagem neonatal. Queremos cada vez mais contribuir com a cidade, levando soluções que realmente façam a diferença na vida das famílias, criando um futuro mais inclusivo e com oportunidades para todas as pessoas”, afirma Daniela Mendes, Superintendente Geral do Instituto Jô Clemente (IJC).



Por fim, Michel Brull, Presidente Voluntário do Conselho de Administração do IJC, acrescentou: “A visita do Prefeito é um reconhecimento do trabalho que realizamos e da importância das políticas inclusivas na nossa sociedade. Por meio de serviços, ações e projetos nas áreas de Inclusão Profissional, Educação e Longevidade, buscamos transformar vidas. O Instituto Jô Clemente (IJC) está comprometido em ser um agente de mudança, e com o apoio da Prefeitura, temos a certeza de que podemos alcançar ainda mais pessoas e continuar nossa missão de inclusão e cuidado”, finaliza.



Sobre o Instituto Jô Clemente (IJC)

O Instituto Jô Clemente (IJC) é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que há mais de 63 anos promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, além de apoiar a sua Inclusão Social e a Defesa de Direitos, disseminando conhecimento por meio de pesquisas científicas. Com o pioneirismo e a inovação como premissas, propicia o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, além de oferecer assessoria jurídica às famílias sobre os direitos das pessoas com Deficiência Intelectual.

Pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Referência em Triagem Neonatal, o Laboratório do Instituto Jô Clemente (IJC) é o maior do Brasil em número de exames realizados e oferece, atualmente, 100% do Teste do Pezinho Ampliado na rede pública do município de São Paulo, contemplando o diagnóstico precoce de cerca de 50 doenças, incluindo dezenas de condições raras e quase 70% dos exames do Teste do Pezinho no Estado de São Paulo, contemplando 7 doenças (toxoplasmose, a sétima doença, em implantação). É também um centro de referência no tratamento de fenilcetonúria, deficiência de biotinidase e hipotireoidismo congênito, doenças detectadas no Teste do Pezinho que podem evoluir para a Deficiência Intelectual se não tratadas corretamente.

Além disso, o IJC produz e difunde conhecimento sobre Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras. Um dos nossos focos é apoiar e desenvolver projetos de pesquisa aplicada, tecnológica e de inovação, em parceria com órgãos públicos ou privados e instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de gerar conhecimento para estudos, informações para as pessoas, produtos, serviços e novos modelos de negócio para a Organização.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 5080-7000 ou pelo site do IJC, o 1º do Brasil com 100% de acessibilidade.