Instituto Jô Clemente destaca importância do acompanhamento multidisciplinar de pessoas com Autismo

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou recentemente que estuda criar uma nova rede de pesquisa focada no Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente conhecido como Autismo. A proposta do MCTI visa promover ações relacionadas ao Autismo com a relevância que merece, promovendo políticas públicas baseadas em evidências e integradas entre diferentes Ministérios.

A iniciativa reforça a relevância de uma abordagem multidisciplinar, ancorada em evidências científicas. Essa proposta terá um impacto significativo no trabalho do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente (IJC), abrindo novas possibilidades para o avanço de estudos e tecnologias voltadas para o acompanhamento de pessoas com Autismo. Ao promover soluções inovadoras, a rede contribuirá para a autonomia e qualidade de vida, beneficiando a sociedade de maneira ampla.

De acordo com a Universidade de São Paulo (USP), estima-se que o Brasil possua cerca de 2 milhões de pessoas com Autismo, sendo que somente no Estado de São Paulo, são mais de 300 mil pessoas. Outro marco recente no empoderamento das pessoas com Autismo também foi a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA). Desde seu lançamento em 2023, já foram emitidas 70 mil carteiras em São Paulo, facilitando o reconhecimento e o acesso a serviços específicos. Além disso, mais de 30 mil selos de identificação de veículos foram emitidos, reforçando a segurança e a acessibilidade no trânsito para pessoas com Autismo.

“Iniciativas do tipo são muito importantes para continuarmos a incentivar a autonomia e reforçar a importância de uma abordagem abrangente e que considere todos os aspectos da vida das pessoas com Autismo”, diz Deisiana Paes, Coordenadora da área de Defesa e Garantia de Direitos do Instituto Jô Clemente (IJC), que busca garantir os direitos das pessoas com deficiência e promover sua inclusão na sociedade.

Alcançar autonomia é o objetivo

O MCTI vê a nova rede de pesquisa como uma oportunidade para intensificar os esforços voltados ao Autismo, promovendo uma integração ainda mais eficaz e humana entre políticas públicas e práticas baseadas em evidências que possam levar conhecimento e suporte às pessoas com Autismo, garantindo que recebam os recursos e o apoio necessário para alcançar seu pleno desenvolvimento.

“Estamos entusiasmados para que essa nova rede de pesquisa do MCTI se efetive e com as oportunidades que ela trará. Juntos, continuaremos a trabalhar com dedicação para garantir que cada pessoa com Autismo tenha acesso aos recursos e ao suporte necessário para alcançar sua autonomia”, complementa Deisiana Paes, que reforça que o IJC oferece serviços como o Atendimento Educacional Especializado (AEE), diagnóstico e terapias especializadas por meio do Ambulatório de Diagnóstico e do Centro de Neurodesenvolvimento e Reabilitação (CNR), para pessoas com Autismo. Além disso, a Instituição também presta suporte para Inclusão Profissional e Defesa e Garantia dos Direitos da pessoa com deficiência e/ou Autismo, visando promover e melhorar a qualidade de vida e inclusão na sociedade.