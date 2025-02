Instituto Gremar reintegra 71 animais à natureza em Itanhaém

O Instituto Gremar, por meio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Itanhaém, realizou a reintegração de 71 animais à natureza, marcando um importante avanço na preservação da fauna local. Esse número inclui 22 aves, 48 mamíferos e um réptil, todos recuperados após passarem por um cuidadoso processo de resgate e reabilitação.

Os animais, que chegam ao CRAS frequentemente feridos ou doentes, são tratados por uma equipe de profissionais composta por biólogos e veterinários. Rosane Farah, coordenadora do Instituto Gremar, explica que muitos dos resgates são motivados por situações de maus tratos, traumas causados por interações humanas ou até mesmo por se encontrarem órfãos.

A iniciativa conta com o suporte da Prefeitura Municipal de Itanhaém, através da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Além disso, a Polícia Ambiental e a Guarda Civil Municipal desempenham um papel crucial no processo de resgate dos animais. Recentemente, o Instituto também recebeu apoio da Santos Brasil, que está envolvida no “Programa de Apadrinhamento Guardiões da Mata Atlântica”.

César Augusto de Souza Ferreira, Secretário de Defesa do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, destaca a relevância das colaborações firmadas com o Instituto Gremar. “Esse contrato permite que eles assumam a responsabilidade pelo resgate e pela reabilitação dos animais silvestres. É extremamente gratificante testemunhar a recuperação desses seres vivos e seu retorno ao habitat natural,” afirma Ferreira.

A participação da comunidade é vital para a continuidade desse trabalho. Em casos de encontro com animais silvestres machucados ou em perigo, é fundamental acionar as equipes especializadas imediatamente. Os contatos disponíveis incluem a Guarda Civil Municipal pelo telefone (13) 3425-3800 e a Polícia Ambiental nos números (13) 3422-3765 ou (13) 3421-4560. Para atendimento da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, os cidadãos podem ligar para (13) 3421-1604 durante a semana, das 8h às 17h.

Importante ressaltar que o contato direto com os animais deve ser evitado, assim como qualquer tentativa de alimentação ou aglomerações, uma vez que isso pode prejudicar tanto os animais quanto as pessoas.

Localizado na Avenida Presidente Vargas, n° 611, no centro de Itanhaém, o CRAS atende a fauna debilitada em todo o município e continua empenhado na recuperação e proteção dos animais silvestres.