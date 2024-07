Instituto Estrada Real inicia reposicionamento estratégico

O Instituto Estrada Real inicia um reposicionamento estratégico para atender às novas demandas e características do mercado. Fundado em 1999 pela FIEMG, o Instituto chega em seus 25 anos com a necessidade de revisitar e analisar o seu papel, afinal, em seu surgimento, sua missão foi de fomentar o turismo como como recurso estratégico para o desenvolvimento local.

O objetivo deste reposicionamento é fortalecer a marca já consolidada e percebida pelos Caminhos da Estrada Real e, expandir a visão, na criação de novos produtos e serviços que impulsionem o turismo movimentando a economia local das cidades integrantes dos circuitos turísticos. A meta é gerar uma sustentabilidade financeira robusta, tornando o Instituto Estrada Real uma peça estratégica no desenvolvimento regional.



Daniel Junqueira, presidente do Instituto Estrada Real, apresenta sua visão para união e integração nesse momento. “Estamos diante de uma grande oportunidade de consolidar o Instituto Estrada Real

como uma das marcas mais importantes e influentes do turismo no Brasil. Não somos apenas um caminho histórico, mas um símbolo de riqueza cultural, beleza natural e tradição que pode ser apresentado como uma excelente forma de desenvolvimento na indústria do turismo construindo relações B2B. Nossa visão para o futuro do Instituto Estrada Real é clara e ambiciosa. Queremos que ele se torne um protagonista na geração de negócios e atração de visitantes de todas as partes do mundo, oferecendo experiências autênticas e inesquecíveis que mostram o melhor do nosso estado.”

A visão de Daniel Junqueira pode ser comprovada com os dados divulgados pela EMBRATUR, onde apresentam um recorde histórico do turismo no último ano acompanhando o crescimento dessa indústria em todo o mundo. O turismo internacional injetou R$ 34,5 bilhões na economia brasileira em 2023. A Cifra é 1,5% maior que a quantia arrecadada em 2014, ano da Copa do Mundo, quando visitantes estrangeiros deixaram US$ 6,8 bilhões no País.

A marca histórica se dá em um ano de retomada do turismo. Em 2023, a entrada de turistas internacionais é um ponto de destaque, que se equiparou ao do período prépandêmico: foram aproximadamente 6 milhões de visitantes. O patamar ficou 3% acima do estimado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência especializada da ONU.



A empresa escolhida para conduzir esse reposicionamento foi a 2DA Estratégia de Mercado, com mais de 20 anos de atuação e pioneira no Place Branding no Brasil. A empresa mineira é reconhecida por grandes resultados gerados para seus clientes em todo o Brasil, na geração de negócios e desenvolvimento territorial, promovendo emprego, aumento de faturamento, valorização de marca, atração de investimentos e

talentos.

Ela é responsável por diversos programas de sucesso em todo o Brasil, como a Estratégia da Região do Queijo da Canastra, projeto conduzido pela área de agronegócio do SEBRAE Minas, da Fruticultura do Norte do Minas Gerais, projetos para a cidade de Curitiba e a construção de marca, idealização e viabilização do Mercado Municipal de Cascavel/PR em parceria com SEBRAE Regional; reposicionamento e construção da marca de Capitólio/MG.

“O Brasil, hoje, já consegue enxergar o turismo como uma grande indústria com enorme potencial de desenvolvimento econômico e social e a Estrada Real é ‘O’ projeto de turismo em Minas Gerais e Brasil. Não tem outro igual,” diz Daniel Guimarães, CEO da 2DA. “Com esse programa de reposicionamento do Instituto Estrada Real, estamos mirando a criação de um movimento para acelerar a indústria do turismo em Minas, orquestrado pelo Instituto Estrada Real,” completa Daniel Guimarães.

Através deste reposicionamento, a 2DA trabalha estrategicamente em conjunto com o Instituto Estrada Real visando aumentar sua atuação, garantindo autonomia financeira e se estabelecendo como uma ferramenta vital para o desenvolvimento das estratégias e programas relacionados ao turismo para os municípios participantes. Este processo promete fortalecer ainda mais a marca Estrada Real e contribuir significativamente para o crescimento sustentável das comunidades locais.

Com um projeto desafiador e promissor, os resultados do trabalho da 2DA Estratégia de Mercado e do Instituto Estrada Real poderão ser acompanhados pelos canais oficiais de comunicação, com expectativa de consolidação ainda em 2024.