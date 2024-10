Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) inicia 1ª turma de Técnico em Enfermagem SP

O curso de Técnico em Enfermagem do IDOR é uma excelente oportunidade para jovens e adultos que desejam ingressar no mercado da saúde. Com uma abordagem prática e integrada, o curso prepara técnicos de enfermagem para se destacar na área, equipando-os com conhecimentos e habilidades essenciais para uma carreira de sucesso. Os alunos terão a oportunidade de realizar estágios em hospitais e clínicas da Rede D’Or, o que aumenta suas chances de empregabilidade imediata após a conclusão do curso.

Com duração de 24 meses, o curso será oferecido em um modelo híbrido, com aulas presenciais (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5001 – Jardim Paulista – SP) às segundas, quartas e quintas-feiras, e aulas online às terças e sextas-feiras. As aulas ocorrerão no período da manhã, das 7:20 às 11:40.

As inscrições para a primeira turma de Técnico em Enfermagem já estão abertas. Para mais detalhes sobre o curso e o processo de inscrição, acesse a página do curso.