Instituto de Zootecnia organiza evento técnico sobre produção de mini cabras

Com o objetivo de gerar e transferir conhecimento e traçar estratégias para organização da cadeia de mini cabras, o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizará no dia 12 de julho o I Encontro Técnico sobre Mini Cabras. O evento, organizado pelo pesquisador do IZ Ricardo Costa, será destinado a produtores rurais, estudantes, técnicos e demais interessados.

Segundo dados da Abinpet, no Brasil o mercado pet tem crescimento constante e promissor. Além dos mais comuns, como os cães e os gatos, nos últimos anos, novas espécies estão ganhando espaço, como é o caso da mini cabra.

Seja como produtor ou como tutor, as mini cabras são diversão garantida e, até mesmo, indicadas como animais terapêuticos. São dóceis, pequenas e têm ganhado atenção principalmente de crianças, jovens e idosos. “Ter uma mini cabra como pet é inovador, além de atrair outro público com saudades da roça; além disso, sempre são uma atração à parte em fazendas e hotéis, o que traz uma movimentação interessante para o agroturismo, tornando-se um ótimo investimento”, comenta Costa. De acordo com o organizador, produzir mini cabras pode ser uma atividade promissora e rentável, desde que a criação seja corretamente planejada e manejada. Dessa forma, o curso oferecido pelo IZ abordará temas relacionados a reprodução, sanidade, mercado e perspectivas para a criação de mini cabras, ajudando produtores que já estão ou querem entrar na atividade.

Na programação, a professora Anneliese de Souza Traldi – docente aposentada do Departamento de Reprodução Animal da FMVZ-USP – vai abordar um assunto que preocupa os produtores: “como é e quais biotécnicas possíveis para agilizar a seleção e diminuir a consanguinidade”. Para melhorar o manejo sanitário dos animais, Arthur Felício, responsável pelo Programa Estadual de Sanidade de Pequenos Ruminantes, da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA/SAA), trará informações sobre os aspectos gerais das principais doenças e do calendário sanitário, além de informações sobre atualização cadastral da população de ovinos e caprinos.

“Agronegócio dos mini animais” e “Mercado e perspectivas” serão as palestras conduzidas por Fernando Ortega Montenegro, do Haras FOM e da FOM Assessoria, enquanto o tema “Associação de Criadores de Mini Cabras – Por que se organizar?” será discutido por inspetores de registro da CAPRIPAULO – Associação Paulista de Criadores de Caprinos.

Costa e seu colega pesquisador do IZ Anibal Vercesi Filho falarão sobre o Projeto de Diversidade Gênica nas Mini Cabras do Estado de São Paulo, que está sendo desenvolvido em diversas propriedades. Finalizando o ciclo de palestras, haverá uma mesa redonda, quando os participantes poderão discutir o assunto e sanar suas dúvidas.

Exposição de mini cabras será atração no aniversário do Instituto

No sábado, 13, em evento gratuito e aberto ao público, acontece a 1ª Exposição de mini cabras do IZ, onde será possível ver de perto e interagir com esses animais tão carismáticos.

A atividade faz parte das comemorações do Aniversário de 119 anos do IZ, que contará com diversas outras atrações, nas dependências do próprio Instituto.

Serviço

Evento técnico: I Encontro Técnico sobre Mini Cabras

Data: 12/07 das 12 às 17:30

Visitação de Cabras e Mini Cabras – aberto ao público.

Data: 13/07 às 8h

Endereço: sede do Instituto de Zootecnia, R. Heitor Penteado, 36, Centro – Nova Odessa.

Mais informações:

Evento técnico (12/07) – Ricardo Costa: rldcosta@sp.gov.br; 19 98118-6180

Exposição de mini cabras (para produtores) – Vinícius: 19 98250-3631 ou Ricardo: 19 98118-6180

Valores do evento técnico no dia 12/07/2024

R$ 100,00 público em geral;

R$ 75,00 para estudantes;

Gratuito para produtores que trouxerem animais para visitação, neste caso, solicitar voucher para inscrição com Ricardo Costa: rldcosta@sp.gov.br; 19 98118-6180