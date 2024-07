Instituto de Zootecnia comemora 119 anos de pesquisa e inovação na agropecuária

Pioneiro no desenvolvimento de pesquisas na área de produção animal, o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, comemora, em 15 de julho, 119 anos. A cerimônia de comemoração ocorrerá no dia 13 de Julho, das 10 às 17 horas, na sede do IZ em Nova Odessa. O evento é gratuito e aberto ao público com diversas atrações [show ao vivo, food truck, feira de artesanato e produtos agroalimentares artesanais, mini fazendinha e exposição de mini cabras].

Segundo o diretor geral do IZ, Enilson Ribeiro, o Instituto desenvolve pesquisas sobre melhoramento genético, nutrição, reprodução, sanidade e bem-estar de animais como bovinos de corte, vacas leiteiras, ovinos, suínos e aves melhorando sua produtividade e qualidade. “Nossas pesquisas visam melhorar a qualidade e diminuir os custos da produção de carne, leite, ovos e outros produtos de origem animal, em sistemas ambientalmente adequados e promovendo o bem estar animal, tendo como foco aumentar a acessibilidade destes produtos pela sociedade”, comenta.

O IZ tem pesquisas com soja, milho, sorgo, pastagens e leguminosas melhorando a produção de alimentos para os animais. E tem pesquisas que melhoram a produtividade dos animais. “Visamos a otimização da produção vegetal e animal e da utilização dos recursos naturais. Por outro lado temos pesquisas que contribuem para o tratamento de dejetos e para diminuição da emissão de gases poluentes, contribuindo para mitigação das mudanças climáticas”, ressalta Enilson.

Um novo desafio para o Instituto é com porcos geneticamente modificados para transplantes de órgãos. Um projeto que, no futuro, pode contribuir para reduzir as filas de espera para um transplante. Em parceria com a empresa Xenobrasil, a unidade se desafia nesta nova linha de pesquisa. “É gratificante usar nossos conhecimentos de produção animal para produzir suínos que serão doadores de órgãos”, diz.

Trajetória

Criado em 15 de julho de 1905, na Mooca em São Paulo, com o nome de Posto Zootécnico Central, com a contribuição do Doutor Carlos Botelho, Secretário de Agricultura da época. Em 1929 foi transferido para o Parque da Água Branca (São Paulo) e apenas em 19 de janeiro de 1970 recebeu o nome de Instituto de Zootecnia. Em 1975, foi transferido para o município de Nova Odessa (SP), contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Porém, desde 1909, o IZ já realizava as primeiras seleções de gado da raça Caracu, na chamada “Fazenda de Seleção do Gado Nacional da Raça Caracu”, também em Nova Odessa.

Atualmente o IZ possui, além da sede em Nova Odessa, com 4 Centros, um Centro Avançado de Pesquisa em Sertãozinho e 4 Núcleos Regionais de Pesquisas distribuídos nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Registro e Piracicaba (Tanquinho), desenvolvendo pesquisas nas áreas de Produção Sustentável de Carne, de Leite e Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, atendendo demandas do produtor e contribuindo para produção de alimentos.

Atrações do dia

Os portões abrem ao público, às 10h, com uma programação variada, que inclui o desfile de cães de pastoreio (às 10h30), a apresentação teatral “Das culturas do campo para as culturas do palco”, da entidade De Olho no Material Escolar (das 11h às 12h), seguida por um show de música sertaneja raiz com João Pinheiro e Cristiano (das 12h às 13h30).

Após o almoço, acontece ainda um novo desfile de cães de pastoreio (às 13h30), uma nova apresentação da peça temática (das 14h às 15h) e o desfile e premiação de mini cabras (às 15h30).

A portaria da Fazenda do Estado fica na Rua Heitor Penteado, nº 56, no Centro, Nova Odessa/SP. Para a programação completa, acesse no link: Link