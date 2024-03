Instituto de Pesca promove concurso de melhor receita com pescado

O Instituto de Pesca, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, está promovendo um concurso para escolher a melhor receita com pescado para a Páscoa. Até o dia 22 de março, qualquer pessoa pode enviar uma receita. Os três primeiros colocados serão premiados.

Para participar, basta preencher este formulário. É preciso colocar os ingredientes, o modo de preparo e uma foto da preparação final. Podem participar pessoas de qualquer idade, que morem no Brasil e que sigam o perfil do Instituto de Pesca nas redes sociais.

A banca do Instituto de Pesca escolherá os vencedores com base em alguns critérios, que incluem uso de ingredientes regionais ou nacionais, qualidade da foto, custo e facilidade de preparação, com preferência a pratos mais saudáveis.

O resultado será divulgado no dia 22 de março nas redes sociais do Instituto de Pesca. O primeiro colocado ganhará um ovo de páscoa e uma camiseta personalizada; o segundo ganhará bombons de chocolate com uma camiseta personalizada; o terceiro ganhará a camiseta.

Após o concurso, as receitas enviadas serão reunidas em um e-book.