Instituto Cultural e Artístico inaugura nova sede em Mogi Mirim com as cores da Coral

A Instituição de Incentivo à Criança e Adolescente (ICA) realizou, esta semana, no dia 18/2, um mutirão de pintura na sua nova sede no Jardim Planalto, em Mogi Mirim (SP), com apoio do Movimento Tudo de Cor, do Instituto Coral, ligado à multinacional holandesa fabricante de tintas e revestimentos AkzoNobel. Cerca de 200 litros de tinta foram disponibilizados para colorir a nova sede, criando um ambiente vibrante para as atividades realizadas no local. Esse projeto marca uma nova fase da instituição na missão de transformar vidas por meio da democratização sociocultural e conta ainda com o apoio do Grupo Sogefi, que pinta Molas e barras para o segmento automotivo e coopera regularmente com o ICA através de doações por meio das leis de incentivo vigentes e/ou pontuais. O Grupo é também parceiro de longa data da unidade de Tintas em Pó da AkzoNobel, localizada em São Roque (SP).

Com mais de 27 anos de atuação, o ICA impacta mais de 900 famílias diariamente, oferecendo acesso a atividades artísticas e culturais gratuitas. Agora, com o novo espaço reformado, o objetivo é ampliar esse impacto, alcançando os moradores do Jardim Planalto como um todo. O espaço visa expandir seu alcance para toda a comunidade em uma área na Zona Sul da cidade que conta com 695 residências com atividades que incluem alternativas de geração de renda, arte, cultura e fortalecimento do convívio social em comunidade. O novo espaço conta com ampla infraestrutura, incluindo salas de aula, quadra coberta, cozinha e refeitório, tudo pensado para oferecer um ambiente inclusivo e propício ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A inauguração está prevista para abril.

Em 15 anos, o Movimento Tudo de Cor já utilizou mais de 1,4 milhão de litros de tintas para restaurar espaços públicos, patrimônios culturais e revitalizar mais de 20 mil imóveis, além de ajudar a formar cerca de 5 mil pintores. Os projetos da iniciativa ganharam muito mais significado e importância com a presença de 79 mil voluntários que, assim como o Instituto Coral, acreditaram no poder das cores e se uniram ao nosso propósito para fazer a diferença.

Sobre a Instituição de Incentivo à Criança e Adolescente

Atualmente, o ICA atende mais de 900 famílias entre as cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu com atividades de arte educação, e pela quinta vez está entre as 100 melhores ONGs do Brasil.