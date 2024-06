Instituto CCR, ViaQuatro e ViaMobilidade realizam ações no mês de combate à violência contra idosos

Quase 74 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas no Disque Direitos Humanos, o Disque 100, no primeiro semestre deste ano. Os dados revelam um aumento alarmante nos casos de abuso até o início de junho deste ano. Entre os casos mais comuns estão negligência, (17,51%), exposição de risco à saúde (14,68%), tortura psíquica (12,89%), maus tratos (12,20%) e violência patrimonial (5,72%). Comparado aos mesmos períodos de 2022 e 2023 (janeiro a junho), houve um aumento significativo de 69,7% e 70,0%, respectivamente.

Com o objetivo de informar e ajudar a prevenir qualquer tipo de violência contra a população com mais de 60 anos, o Instituto CCR, a ViaMobilidade e a ViaQuatro se uniram ao Instituto Velho Amigo em ações ao longo deste mês, aproveitando o 15 de junho, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2006 como o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Ao longo do mês, as Estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda) e Jardim Silveira (Linha 8-Diamante), recebem exposições com informações detalhadas sobre como identificar e combater a violência contra os idosos.

“Há 25 anos, o instituto tem se dedicado incansavelmente à defesa dos direitos das pessoas idosas. Nosso compromisso é garantir que nossa sociedade envelheça com respeito, cuidado e amparo. No mês de Junho Violeta, intensificamos nossos esforços para combater a violência e a discriminação enfrentadas por esse público. Falar sobre este assunto tem contribuído para uma maior visibilidade das questões enfrentadas pelas pessoas idosas e para a mobilização de recursos e apoio em prol de um envelhecimento digno”, Débora Di Conti, Diretora Executiva do Instituto Velho Amigo.

Ainda ao longo deste mês, marcado pelo combate à violência contra idosos e conhecido como Junho Violeta, as Estações Jardim Silveira (Linha 8-Diamante); Paulista e Vila Sônia (Linha 4-Amarela); e Santa Cruz (Linha 5-Lilás) estão iluminadas de lilás. A Estação Pinheiros (Linha 9-Esmeralda) também ganhou iluminação na parte interna.

A violência contra pessoas idosas é um problema que assusta e preocupa nossa sociedade. Globalmente, cerca de 15,7% das pessoas com mais de 60 anos relatam ter sofrido algum tipo de violência, segundo a Organização Mundial da Saúde no último ano.

Consciente da importância do tema, a ViaMobilidade e a ViaQuatro promoverão ainda palestras para seus colaboradores, também em parceria com o Instituto Velho Amigo, entre os dias 17 e 26 para orientar e propor melhorias no atendimento à população acima de 60 anos em todos os serviços das Linhas.

Serviço:

Exposições Junho Violeta

Local: Estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda) e Jardim Silveira (Linha 8-Diamante)